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恩恩事件 張志豪：衛生局無錄音公文送監院調查

中央社／ 新北12日電

民進黨新北市議員張志豪今天續追恩恩事件並表示，衛生局和衛生所失聯斷訊卻函覆無錄音設備，無法提供發音檔，將補送公文監院調查；衛生局表示，沒電話錄音設備，不需隱瞞。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。

但因張姓網友爆料而衍生「模擬」報案過程風波，民進黨新北市議員張志豪、何博文日前到監察院陳情，請監委全面調查新北市府是否有行政疏失。

張志豪今天在臉書貼文得到衛生局公文稱電話錄音設備，無法提供錄音檔，呼籲衛生局別躲在消防局背後，也要求市長侯友宜還消防弟兄公道，別讓消防局成為背黑鍋的犧牲者。「也會將市府回覆的公文送交監察院，補充相關調查證據」。

張志豪說，恩恩事件最重要的關鍵角色在於衛生局，不論是後送機制消防局不能跳過衛生局直接派車送醫，或是當日衛生局和衛生所失聯斷訊，衛生局都應該主動說明，而不是躲在消防局背後，由消防局承擔一切責任。

張志豪表示，消防局的情境模擬當然可以檢討，但恩恩寶貴生命消逝的最大原因仍是在衛生單位的失聯，可以合理懷疑，消防局不敢也不能提供錄音的真實原因，就是因為找不到衛生單位。

衛生局對此表示，衛生局如同一般行政機關一樣總機電話沒有裝置錄音設備，這沒有什麼好隱瞞的。

衛生局表示，寄給恩恩爸爸的函覆公文及資料都有說明，衛生局及中和衛生所都沒有設置錄音設備，故無法提供錄音檔及相關通話內容。恩恩爸爸親赴新北市政府拿取資料時，衛生局也有當面說明。

恩恩爸

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