張姓前消防員再批新北消防作秀 貼文初衷為揭黑布

中央社／ 新北11日電

張姓離職新北消防員今天傍晚發文表示，新北消防局作秀惡名不是一天兩天的事，基層都苦不堪言；他對於「恩恩」案件的發文只是基於關心並要揭開消防局黑布，卻遭到假帳號攻擊。

新北市府消防局今天深夜回應表示，消防局所有人員都在各自崗位上為消防、救災工作努力以赴。對於張姓網友的臉書Facebook貼文，不予回應。

張姓網友日前在網路臉書貼文指稱新北消防局在「恩恩」爸爸前往聆聽錄音檔時，勤務中心演戲，企圖掩蓋真相；消防局勤務中心主任李宇松8日向檢方遞狀，控告他宣稱119變造提供給恩爸的錄音檔，涉嫌加重誹謗；李宇松並提供錄音檔給檢方要求鑑定，由司法釐清還清白。

張姓網友今天傍晚再度貼文表示，離職新北消防局後一直想過著藝術、文化、旅遊的生活，關於「恩恩」案件的發文是接收前消防同事的電話，就是關於這齣「消防局演戲案件」。

他說，為查證是否屬實，又再次聯絡其他3、4名消防局內部基層人員，才確定這件事確實發生。我爆料出來，勢必沒有收入，甚至會遭受報復，我決定先尋求民進黨籍新北市議員戴瑋姍服務處協助，經討論為避免打草驚蛇，讓消防局有時間滅證，也去調查局詢問對這案件的看法，但回覆，要調查偵辦仍須由內部人員出面具名或化名舉發。

張姓網友說，他不想要害有良心的學長、學姊出面，並且保護到新北市府消防局基層同仁，所以才在網路臉書寫下文章，並向戴瑋姍說：「我真的受不了了！我要發文了！」

張姓網友指稱，新北消防局作秀惡名，不是一天兩天的事，基層都苦不堪言。每有地震發生，特搜人員要先到局本部集合，讓大陣仗的媒體拍照，再回到分隊待命。他一直覺得這件事很無聊，不需要這樣作秀。

張姓網友說，貼文本意就是要揭發新北消防光鮮亮麗背後的醜陋，進而幫助「恩恩」家庭。未料遭到金玉其外的消防局，為掩飾敗絮其中的黑暗，由勤務中心主任李宇松出面控告。

他說，對消防局沒有怨，今天發生這一切，「是你們自己自做聰明製造出來的！」甚至利用假帳號不斷攻擊他，他只是單純要揭開這塊布，救救無辜家庭及消防基層。

恩恩爸

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