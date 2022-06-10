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專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

議員指送醫流程有問題 新北消防：依中央規範

中央社／ 新北10日電
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影

民進黨籍新北市議員戴瑋姍今天表示，消防局送醫流程有問題，才導致恩恩送醫過程延誤81分鐘；消防局表示，COVID-19確診者需通知衛生局找醫院才送醫，都依中央指引與規範執行。

民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍今天在臉書Facebook貼文「抓到了，新北SOP有問題」指稱，今年4月中和區確診兒童「恩恩」送醫過程，新北內部有自己的SOP（標準作業流程），119不能跳過衛生局直接派車。

她並公布流程圖指稱，消防局規範，119派遣時就近由適當分隊出勤，另通知衛生局安排指定適當後送醫院，即使病患情況緊急都不能跳過衛生局直接派車送醫；以致4月14日當天，消防局一再打給衛生局，為了確認後送醫院，但衛生所和衛生局失聯斷訊找不到人。

市府消防局表示，市議員公布的「COVID-19疑似或確診病人送醫流程圖」，是依照中央指引規範制訂，也是公開的資訊，並非爆料的內部秘密；勤務中心接獲民眾報案會先詢問TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚史）及病況，若為疑似或確診個案，通報衛生局尋找可以送醫的專責醫院後派車出勤。

消防局說，提供給「恩恩」爸爸的處置作為說明，很清楚詳列消防局與家屬、消防局與中和衛生所、消防局與衛生局、消防局與雙和醫院的聯繫過程，消防局派消防分隊出勤的時間點、通話秒數、處置內容，由高級救護員協助指導「恩恩」媽媽處理孩子抽搐緊急狀況。

消防局說，與一般救護狀況不同的是，確診病人如沒有專責醫院病床要怎麼送醫，當天晚間6時21分第一次與衛生福利部雙和醫院通話的1分7秒過程，因患者狀況緊急未能聯繫上衛生所，主動告知醫院可否收治患者，但雙和醫院無法收治。

消防局說，後來，衛生局告知可送醫後，當晚7時5分再度致電雙和醫院，重複確認是否收到衛生局通知可以收病患；獲得確認後，救護員立即穿防護裝備出發，接「恩恩」就醫，並沒有市議員指稱「與衛生局斷訊」。

市長侯友宜上午參加教育局的掃具發表會後接受聯訪，也被問到市議員戴瑋姍的貼文一事；他說，一切的規定就按照當時中央制定的流程來做，所有的資料也都詳細送給「恩恩」爸爸。

新北市議員戴瑋姍指出，事發當時內部有SOP，消防局不可以跳過衛生局直接派車，當天無法聯繫上衛生所跟衛生局，導致恩恩送醫延誤。圖／戴瑋姍提供
新北市議員戴瑋姍指出，事發當時內部有SOP，消防局不可以跳過衛生局直接派車，當天無法聯繫上衛生所跟衛生局，導致恩恩送醫延誤。圖／戴瑋姍提供

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