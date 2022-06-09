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恩恩事件政治化 各方如何記取教訓？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

日前有確診2歲幼童恩恩因延誤就醫而死亡事件，在恩恩爸要求還原通報過程中延燒，究竟是新北市（119）或指揮中心（1922）耽誤了救援？各方因不願認錯而成了互推責任的口水戰，與其各方為政治利益紛爭不休，讓悲劇失去焦點，更應該對準問題核心虛心檢討，以防止事件重演。

各方互推無人願承擔

近日，新北市中和2歲男童恩恩不幸確診身亡，其父恩恩爸不滿打119通報7次、等了81分鐘的救護車，延誤孩子的救援；他痛批1922專線花了143分鐘才將案件轉送到新北市衛生局，希望能提供對話錄音檔以追查原因。

結果新北市消防局遭爆料局內「網內互打」作假，營造民眾進線頻繁假象給恩恩爸；國民黨則痛批1922延誤143分鐘才讓恩恩不幸離世；但指揮中心回應表示，1922只是資訊傳遞，並無行政權，且當下已經通知恩恩爸要打119救護車；民進黨則反駁說，新北市政府不願提供通話錄音檔。至此，整個事情的爭論已經失焦。

已悄悄修改規定

其實，指揮中心在恩恩過世隔天，已悄悄修改規定、讓確診者可以自行就醫。但至今藍綠雙方都還在為了誰犯錯而互相指責，藍營已經開始有「恩恩爸是第二個洪慈庸」的聲音，反映的是台灣政黨對立已到不顧是非的地步。

一方面，綠營刻意忽視指揮中心的根本錯誤；另一方面，藍營則無法接受新北消防局有可能紕漏。

應回歸實質政策討論

誰是誰非，其實各有應負之責，死者已矣，民眾關心的是以後改進，避免悲劇再度重演就好，但由於相互攻擊的惡質政黨文化，使得這次恩恩事件已經完全失去焦點。無論是新北市還是指揮中心，不願面對問題謙虛反省，公開宣布修正規定或檢討，卻不斷發表強硬聲明互推硬凹，分明就是為了年底將屆的選舉，將恩恩事件作為政治提款機。

如不讓此事回歸實質討論，怎樣給恩恩爸一個交代？民眾的眼睛是雪亮的，這件事並非藍綠之爭，而是民眾需要一個公道。雙方如此汙言穢罵，只顯得政客將民眾苦難做為政治攻訐的手段，令人不禁長嘆，我們的政府為何連好好道歉、真心認錯都做不到？

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