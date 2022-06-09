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卓冠廷指處置紀錄未公開 新北：都已提供恩爸

中央社／ 新北9日電
新北消防局身陷中和2歲男童「恩恩」延誤轉送爭議。 中央社
新北消防局身陷中和2歲男童「恩恩」延誤轉送爭議。 中央社

前台中市政府新聞局長卓冠廷今天表示，吹哨者爆料指稱，新北市府早握有完整的恩恩送醫過程的處置紀錄，真相就躺在橫向聯繫過程中；消防局說，這些資料都已提供並向恩爸說明。

前台中市府新聞局長卓冠廷今天在臉書Facebook貼文指稱，有「吹哨者」提供資料給他，市府早已有非常完整的「恩恩事件」處置紀錄，沒對社會大眾公開，也沒有提供給恩恩爸爸。

卓冠廷說，資料記錄恩恩事件中，什麼時間點消防局勤務指揮中心打給中和衛生所、新北市府衛生局、衛福部雙和醫院，也詳細記錄通話的時間點，及撥打的號碼和分機；紀錄包含勤務中心所撥通的電話。

卓冠廷說，整理完「吹哨者提供」的資料後發現，有7名消防局勤務中心值勤員經手恩恩案，消防局護理師多次致電中和衛生所。在恩恩媽媽第1次報案後，經過將近半小時連絡上衛生局。

他說，勤務中心撥打出去的電話，一定有錄音可還原真相。真相就躺在這些橫向聯繫過程，但一開始就不打算提供給恩爸。

新北市政府副發言人張劭斌回應表示，消防局都已向恩恩爸爸詳細說明，並提供這些相關資料。

市府消防局說，上述資料包括機關的橫向聯繫、分別打給誰、打了多久、處置的內容、打給哪些專線與分機，以及派案過程的通聯，都在恩爸第一次到市府時，以書面文字提供給恩爸，也在恩爸到消防局聆聽錄音檔的當天，口頭說明與解釋。

消防局說，恩爸到消防局時，由消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋接受恩爸的提問、回答，已與恩爸詳細說明過，能夠提供的一定會提供，不能提供的一定有相關規定，所以沒辦法提供。

市長侯友宜上午參加蘆洲警分局成州派出所、衛生局公共托老暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心，共構新建工程動土典禮後接受聯訪。

記者提問，有政論節目來賓要求衛生局、消防局2名局長應下台，及侯友宜應公開道歉負起政治責任；他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所有的衛生、消防同仁及第一線的區公所認真面對每個挑戰，都全力以赴盼守住疫情；至於恩恩案在昨天消防局已提告捍衛清白與尊嚴，就讓司法去證明。

恩恩爸 新北

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