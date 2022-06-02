台美貿易倡議 政院：終有談判平台

以前是美方要求，現在終於有談判平台，對台美貿易是真有進展！」針對在野黨懷疑行政院1日晚間公布的倡議無用，發言人羅秉成強調，以前沒有談判平台，透過開放萊豬、福食等努力，突破多重障礙下，才獲得此倡議平台，並確定月底在美國談判，確實是新突破。

台美倡議談判新猷

民眾黨立委邱臣遠曾質疑，台灣開放萊豬、核食，卻只有「台美21世紀貿易倡議」，感覺沒有換得實質的貿易協定。羅秉成在院會記者會強調，此倡議是在TIFA架構下密切對話的重要成果，TIFA復談前，美方經貿討論都比較單向，這次是開啟未來貿易協定的談判框架，同時確定時間與議題。

羅秉成也說，已經知道談的範圍後，雙方也有共識加速進行，且這個架構包含印太經濟架構所有重要因素，在談判過程中，除了有機會促成美國簽定一個與多個協議（包括BTA），也能加速促成加入其它組織（如IPEF），更是邁向台美貿易協定的重要第一階。

有助亞太安全

羅秉成也說，加強與各國的經貿連結，也有助於台灣提升綿密的國家安全網，各國也逐漸意識到只要台灣有事，其它國家在供應鏈也會受到影響。因此，雖然與美方談此倡議時，並未涉及政治議題，但他認為這個倡議，與日後的深化談判，有助於亞太地區的和平穩定。

針對外界關注邊境防疫是否會放寬，衛福部次長薛瑞元透露，確實有往逐漸放鬆的方向前進，不過仍在針對開放的對象，與居家檢疫隔離的時間縮到多短進行討論。

環保署、海委會則在本次院會中彙報「向海致敬」計畫成果，不過有媒體質疑目前仍未見海洋三法（海洋保育法、海域管理法與海洋產業發展條例）政院版本，海委會副主委蔡清標則回應，此三法都已經在行政院審核，等待跨部會整合完後，就會儘快送交立法院審議。

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