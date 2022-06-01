政院宣布台美重大進展 網看全程傻了「什麼都沒講啊」

行政院政委鄧振中今（1）日與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，行政院晚間記者會宣布，雙方達成「台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）」。PTT網友們看完全程內容後卻一頭霧水，表示「還以為是什麼重大進展，結果都還沒內容」。

媒體問鄧振中，台美貿易倡議是否會有簽署文字化的協定，鄧振中則回答表示，倡議不用簽署，「今天就開始倡議」，時程方面，倡議的正式目標是談判，現在等美國政府內部程序完成，就可以正式啟動台美談判。

PTT出現多篇討論文章，一名網友發文笑說，「原來是台美21世紀經貿倡議，還以為是什麼重大進展，結果都還沒內容，不如吃21世紀烤雞刺激經濟」，其他網友則開酸「早日簽署=沒簽」、「MOU（諒解備忘錄）至少還有個儀式，倡議是類MOU嗎？」、「不用看逐字稿啦，我剛用聽的都很尷尬」、「跟美國人開會聚餐也要大內宣」、「什麼都沒講啊，搞笑喔」。

有人幫忙解說「沒重點，白話翻譯：台版一帶一路」、「我翻譯一下，美國要幫我們發大財，至於美國怎麼跟我們發大財，還不能說」、「花了六年終於跟隔壁正妹說到以後可以換line」，還有人翻出2013資料認為類似昔日國民黨從台美貿易暨投資架構協定（TIFA）開始，向簽署自由貿易協定（FTA）努力，「10年前的說法，換上新名詞，翻新再拿出來用一次」。