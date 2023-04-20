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雲林多處低窪處淹水 水林鄉3000多戶停電

中央社／ 雲林縣20日電

氣象局今天發布豪大雨及豪雨特報，雲林縣麥寮、東勢鄉低漥處淹水，水林鄉逾3000戶停電，台電冒雨搶修中，原因待查。

中央氣象局今天早上發布豪大雨及豪雨特報，同時針對雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時止。

台電雲林區營業處表示，水林鄉水北、水南、尖山、大溝等村，今天早上10時許發生停電，預估影響超過3000戶，工程人員冒雨搶修中。

台電雲林區營業處說，停電原因是否與豪大雨或雷擊有關，仍待釐清，不過雲林沿海鹽塵害嚴重，降雨過後造成線路短路。

雲林縣麥寮鄉民代表吳明宜指出，今天早上瞬間強降雨造成麥豐、橋頭、後安等低窪區淹水，最深到小腿肚。居民在家門口設置擋水板、堆積沙包防止雨水進入家園。

麥寮鄉公所加強水路巡查，排除水溝上的阻塞物。

雲林縣水利處指出，瞬間強降雨造成排水不及，麥寮、東勢鄉等低漥處淹水，目前啟動抽水機，積水逐漸退去。雲林縣長張麗善今天中午12時許將到東勢鄉程海活動中心勘查淹水情況。

梅雨 大雨特報 豪雨

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