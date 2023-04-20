台南上午未見大雨 預估午後將有明顯雨勢

鋒面南下，台南今天上午雖有烏雲，卻未有雨勢，僅有間歇性小雨，甚至一度出太陽，但因鋒面持續南移，南區氣象中心預測午後或晚間將出現明顯降雨。

中央氣象局南區氣象中心觀測，台南今天清晨有些許降雨，以北台南較多，累積雨量以白河區13毫米居冠，中西區不到0.5毫米，讓不少市民期待天降甘霖落空。

面對台南尚無雨勢，網友留言說：「台南地面是乾的」、「台南現在還出大太陽了」；連台南市長黃偉哲也在臉書（facebook）貼文表示，今天上午無雨還出太陽。

南區氣象中心人員說，中午前鋒面已到嘉義，預估持續南下，可能得等到下午或晚間，台南才會出現明顯雨勢。

台南市政府災害防救辦公室也表示，這波鋒面從北往南移，春雨不確定性高，台南已列入大雨範圍，預估累計時雨量40毫米或24小時80毫米，只要雷雨胞進來，將會出現瞬間大雨，不能掉以輕心。