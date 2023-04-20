鋒面挹注 石門水庫預估可穩定供水到6月底

鋒面帶來雷雨，水利署北區水資源局今天表示，石門水庫水位持續緩慢上升，預估這波降雨對水情幫助有明顯效果，石門水庫蓄水率應該可以回升到40％以上、可穩定供水到6月底。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程今天向媒體表示，這波鋒面從昨天到目前為止，為石門水庫帶來約50毫米的降雨量，預估會增加入流量約300萬噸；目前石門水庫的水位約226.85公尺，蓄水量接近8000萬立方公尺，蓄水率為38.8％。

郭耀程說，目前的入流量因為比出流量多，水庫水位持續緩慢上升，預估這波降雨會持續到下午甚至到明天，對石門水庫的水情幫助有明顯的效果，蓄水率應該可以回升到40％以上；預估這一波降雨之後，石門水庫可以穩定供水到6月底。

郭耀程也說，除了水庫集水區的降雨挹注之外，平地的部分，農作是由降雨的水量供應，所以石門水庫也停止相關的供水作業，兩個管理處也加強在做相關河川、雨水的引取供灌。

郭耀程指出，石門水庫支援到新竹地區的部分，因為新竹地區的降雨也很明顯，目前上坪堰和隆恩堰也都在溢流中，所以石門水庫支援的水量也從每天18萬噸降為10萬噸，這部分會依照水情進行調配供應；民眾仍要持續節約用水，讓水庫持續維持水情。