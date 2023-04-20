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春雨來襲 南投力行產業道路落石坍方阻交通

中央社／ 南投縣20日電

春雨來襲，南投市、日月潭、仁愛鄉等地昨晚至今天上午雨勢一陣接一陣，邊坡不穩的仁愛鄉力行產業道路指標16.8公里處今天坍方，車輛無法通行，居民進出須繞道梨山。

鋒面影響，中部地區今天清晨開始降雨，雨勢不小且伴隨雷聲，中央氣象局清晨起陸續發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、彰化縣、南投縣、新竹市、台中市，慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水及低能見度。

南投縣降雨集中仁愛鄉，根據氣象局資料，當日累積雨量今天凌晨0時至上午9時以小奇萊測站42毫米最多，其次為合歡山頂測站40.5毫米，轄區南投縣警察局仁愛分局表示，上午雨勢不算大，目前交通大致順暢。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路過去被稱「全台最爛道路」，由於邊坡不穩，部分區段幾乎逢雨必坍，前縣長林明溱任內加強改善，去年9月宣布斥資新台幣2億1229萬元經費，全線鋪設瀝青混凝土路面，使台14甲線行駛投89線通往福壽山農場路況將更平穩、舒適。

多處路段已鋪設瀝青混凝土路面，目前僅剩少數路段，居民笑稱升級為「力行高速公路」。不過今天降雨仍造成少數尚未完成整修路段坍方，翠華村長高政光表示，「投89線」指標約16.8公里處坍方無法通行，居民進出須繞道台中梨山，已通報縣府搶修。

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