台中連2天降雨 德基水庫獲挹注

台中市區這兩天陸續降雨，德基水庫累積雨量達28.5毫米，在上游集水區也有降雨，德基水庫目前水位下降明顯趨緩，進流量也提升，大雨對水庫帶來挹注。

台中市自昨天晚上到今天清晨陸續降雨，德基水庫以及上游集水區也有下雨，大甲溪發電廠廠長劉演鎮今天接受中央社記者電訪表示，這兩天下雨，德基水庫累積雨量達28.5毫米，德基水庫上游集水區也有降雨。

劉演鎮表示，德基水庫水位昨天為1375.44公尺，主要是因水庫有放水供給下游電廠發電，今天清晨德基水庫水位為1375.37公尺，上午德基水庫水位提升到1375.43公尺，進流量從昨天的4cms（每秒立方公尺）增加至10cms，不無小補。

梨山茶農表示，目前正值春茶萌芽，半個月後可採收，等到春雨滋潤，相當開心。但因乾旱延遲開花的蘋果、雪梨等果樹，正值開花期，大雨恐打下花朵，較為不利，天降大雨，讓農民憂喜參半。

台中清晨降雨，多處路段積水嚴重，還有機車拋錨，沙鹿區平等七街低窪處積水嚴重，弘光科大前面道路因積水，導致學生過馬路時，不慎走到水深處，因大水沖刷下腳一滑，瞬間被水沖了幾公尺遠，隨後才踉蹌站起繼續前行。