台中連2天降雨 德基水庫獲挹注
台中市區這兩天陸續降雨，德基水庫累積雨量達28.5毫米，在上游集水區也有降雨，德基水庫目前水位下降明顯趨緩，進流量也提升，大雨對水庫帶來挹注。
台中市自昨天晚上到今天清晨陸續降雨，德基水庫以及上游集水區也有下雨，大甲溪發電廠廠長劉演鎮今天接受中央社記者電訪表示，這兩天下雨，德基水庫累積雨量達28.5毫米，德基水庫上游集水區也有降雨。
劉演鎮表示，德基水庫水位昨天為1375.44公尺，主要是因水庫有放水供給下游電廠發電，今天清晨德基水庫水位為1375.37公尺，上午德基水庫水位提升到1375.43公尺，進流量從昨天的4cms（每秒立方公尺）增加至10cms，不無小補。
梨山茶農表示，目前正值春茶萌芽，半個月後可採收，等到春雨滋潤，相當開心。但因乾旱延遲開花的蘋果、雪梨等果樹，正值開花期，大雨恐打下花朵，較為不利，天降大雨，讓農民憂喜參半。
台中清晨降雨，多處路段積水嚴重，還有機車拋錨，沙鹿區平等七街低窪處積水嚴重，弘光科大前面道路因積水，導致學生過馬路時，不慎走到水深處，因大水沖刷下腳一滑，瞬間被水沖了幾公尺遠，隨後才踉蹌站起繼續前行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言