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竹北土石崩落 市公所緊急撤離居民

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，竹北大眉里社區發生土石崩落情況，已勸離附近住戶並安置旅館，現場也圍起封鎖線警戒，避免民眾靠近、確保安全。

鄭朝方今天在臉書發文表示，雨勢來得又快又急，竹北大眉里社區傳出土石崩落情況，他與公所團隊獲報後，昨天晚間11時30分左右趕抵現場掌握了解災況。

鄭朝方說，經初步判斷，由於瞬間雨勢造成土壤含水量過高，導致中華路1483巷一處建築工地土方，在雨水沖刷下，造成泥土滑動掉落，以致影響一旁社區安危，為確保住戶人身安全，也親自勸離鄰近民房住戶並安置旅館。

鄭朝方表示，土石崩落也造成路燈斷損，公所會盡速完成修復，至於土石崩落等相關責任，仍待進一步釐清。

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