影／完全看不到馬路...台中降豪雨 顏寬恒拍下馬路驚人黃土洪流

中央氣象局發佈針對「苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至08時30分止。台中市清晨降雨不斷，早上8點多已多處積淹水，前立委顏寬恒拍下西屯路與遊園北路口滾滾黃土洪流畫面，完全看不到馬路，車輛挺險通過，水勢相當驚人。

早上7點多正值上班上課巔峰時段，台中市多處發生激淹水狀況，立委顏寬恒在臉書發布一段影片，並寫下，「豪雨成災，請大家外出千萬注意自身安全。以下是稍早行經西屯路與遊園北路口時的畫面，我們也將擇期邀集相關單位來會勘研議。」

影片中車輛挺險通過滾滾黃土洪流，原本灰黑色大馬路已看不見，水勢相當驚人。嚴寬恒也提醒，若遇淹水或水利設施災情，可聯繫莉敏和寬恒服務處、1999，立即聯繫市府派員搶修，期許一切平安。

中央氣象局發佈針對「苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至08時30分止。

中央氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。