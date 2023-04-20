快訊

今節氣「穀雨」 命理師：6生肖有好運氣 名利雙收「玩樂發大財」

都是美國的錯？匈牙利退出俄國投資銀行的大轉彎

雨炸苗栗！南庄東河停班課1天 大湖嚴重落石砸爛1小客車

雨炸彰化鹿港多處淹水 鎮公所成立應變中心

中央社／ 彰化縣20日電
彰化縣鹿港鎮20日清晨下起大雨，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水。（民眾提供）中央社
彰化縣鹿港鎮20日清晨下起大雨，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水。（民眾提供）中央社

彰化縣鹿港鎮今天清晨降雨伴隨雷聲，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水，部分水深逾半個輪胎高，有居民指鹿港到處淹水。對此，鎮公所成立應變中心並準備沙包供領取。

鋒面影響，中部地區今天清晨開始降雨，雨勢不小且伴隨雷聲，中央氣象局清晨陸續發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、彰化縣、新竹市、台中市，請慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水及低能見度。

彰化縣鹿港鎮、福興鄉今天清晨強降雨，民眾在地方臉書（Facebook）社團回報鹿港復興路、鹿港國中前、鹿港老街、菜園路等多條道路淹水，網友甚至說「有哪一條路沒有淹水嗎」，也有居民說「鹿港到處淹水，老街廣場變水池，已經開始抽水了」、「越淹越高」。

有居民指出：「平時不處理，等到下雨都來不及，一次一次讓鎮民叫苦連天」，另名居民則回應「前幾天有清水溝，雨勢太大，排水不及」；鹿港鎮長許志宏日前透過臉書粉絲專頁表示，鹿港鎮清潔隊針對鎮內31個里，每月由里長安排進行水溝垃圾及污泥清除作業。

許志宏今天指出，有關強降雨排水問題，請鄉親務必移開門前水溝蓋上雜物，避免排水不良；清晨強降雨瞬間雨量暴增，造成多處低窪地區排水不及、淹水災情嚴重，公所立即成立水災災害應變中心，有淹水災情可撥打通報專線，公所也備有沙包供有需要民眾領取。

氣象局公布20日凌晨0時至清晨6時30分累積雨量全台前20名，第1名為苗栗縣通霄漁港165.5毫米，彰化縣福寶156毫米排名第7，彰化縣福興139.5毫米排名第13，彰化縣鹿港139毫米排名第14。

梅雨 大雨特報

延伸閱讀

豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成

彰化去年約38億元不動產 公告期滿未辦繼承權益恐受損

影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅

彰化雷雨交加釀災情 雷擊起火、樹倒阻斷交通

相關新聞

豪雨特報升級！ 苗栗縣山區大豪雨 15縣市雨彈狂襲

中央氣象局發布最新一報豪雨特報，苗栗縣山區升級大豪雨。苗栗縣、台中市、彰化縣豪雨；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新...

桃竹苗中彰投大雷雨持續至上午10時 氣象局公布示警區域

中央氣象局發布苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時30分；慎防劇烈降雨、雷...

清晨大雨...高雄下雨中正地下道積水 封閉車道近3小時

受鋒面影響，高雄地區部分地區今天凌晨下大雨，高雄市中正地下道自凌晨5點多，因雨勢過大，往鳳山方向的車道積水約30公分，往...

獨／雨勢猛烈惹禍！ 苗栗大雨影響 高鐵北上延誤

猛烈雨勢不斷，民眾爆料，她今晨要搭台灣高鐵北上，因為苗栗大雨影響，宣布延誤5分鐘。

雨炸苗栗！ 南庄東河停班課1天 大湖嚴重落石砸爛1小客車

最強的春雨襲擊苗栗縣，苗21線、苗62線都發生嚴重落石，南庄鄉公所今天宣布東河村停班課1天，苗21線落石砸中1輛小轎車，...

今天雷雨最猛烈！ 西部首當其衝 降雨熱區上半天中北部、午後轉移南部

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天午後開始受鋒前發展的強對流移入影響，西北部陸續轉有短暫雷陣雨，後續再逐漸擴及各地，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦