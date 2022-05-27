台7甲線環山段崩塌受阻 預計下午搶通

梅雨鋒面來襲，台中市和平區台7甲線環山路段，因連日降雨今天上午邊坡崩塌、樹木傾倒壓到電線，造成道路雙向阻斷，公路總局會同台電公司前往處理，預計下午搶通。

台中地區自昨天起持續降雨，海線與山區等區域陸續發生淹水或坍塌災情，台中市政府統計，截至今天上午8時，台中市道路積淹水、路燈與號誌故障、崩塌落石及坑洞路樹倒塌等零星通報，累計共32件。

公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，台7甲線57.7公里處，台中市和平區環山路段，今天上午9時40分發生邊坡崩塌及樹木傾倒，造成道路雙向阻斷。

二工處指出，現場倒樹壓到電線，谷關工務段已啟動橫向聯繫，由台電公司配合斷電，並調派重機具前往處理，預計今天下午1時過後，便能完成搶通、恢復通車。

二工處提醒，汛期期間山區易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入，並隨時注意車前狀況，及留意公路兩側設立的公路資訊看板所提供的最新交通管制、防災資訊，並多利用公路總局省道即時交通資訊系統留意路況。