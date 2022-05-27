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雨勢不斷 南橫復興段土石坍方、梅蘭明隧道有落石
山區降雨不斷，今天上午7時起南橫公路梅山口至向陽段預警性封閉。97k復興路段有土石坍方，推擠路側活動護欄至道路內側，造成雙向無法通行；100k梅蘭明隧道東端也有零星落石。
山區連日降雨，公路總局甲仙段今天發布訊息表示，上午發生2處坍方、落石，都已派員搶修，排除路況。
公路總局昨天也宣布，南橫公路台20臨105線梅山口至向陽路段，已連續降雨多日，中央氣象局預計持續發布大雨特報，為確保用路人安全，路段於今天上午7時實施預警性封閉，下午5時解除並恢復正常管制機制。
此外，台東段的178公里處明隧道工程，因進行混凝土灌漿作業，今天上午8時至下午5時實施全段單向管制通行，預計下午5時後恢復正常雙向通行。
公路總局也提醒，南橫公路近期持續都有降雨，建議用路人降雨期間避免上山，以免被突發落石擊中造成生命財產損失。
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