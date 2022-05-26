梅雨季連洗衣機都怕發霉 達人傳授五步驟「徹底清潔洗衣槽」
陰雨綿綿的梅雨季節，不只是衣物容易潮濕發霉，就連本來拿來清洗髒汙的洗衣機，都有可能茲生霉菌，害衣服越洗越髒。近來日本媒體，就分享了保養洗衣機的正確方式。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，和每天都會使用的洗衣機相比，一週只洗兩到三次的洗衣機，機體內的霉菌含量明顯偏高，甚至高達前者13倍之多。主要的原因在於溫度上升時，霉菌會以殘留的清潔劑做為養分，使得機槽整體成為繁殖的溫床。
家電達人和田由貴指出，想要維持機內的整潔，可以定期用以下的方式清潔洗衣機：
1.首先將洗衣機內的網袋卸下，將肉眼可見的垃圾、灰塵清除。
2.接著以水管之類的容器，將40至50度的溫水倒滿洗衣槽。
3.加入洗衣服單次份量的漂白劑，運轉洗衣機5分鐘。
4.將洗衣機放置三小時以上。等到槽內灰塵都浮起來時，用濾網加以打撈。如果沒有濾網，可以將沒用到的絲襪套在衣架上，當成是簡單版的濾網。
5.最後以沒有放入任何東西的情況下，讓洗衣機跑過一次洗衣流程，結束後再適度擦拭洗衣槽內側即完成。
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