梅雨季連洗衣機都怕發霉 達人傳授五步驟「徹底清潔洗衣槽」

陰雨綿綿的梅雨季節，不只是衣物容易潮濕發霉，就連本來拿來清洗髒汙的洗衣機，都有可能茲生霉菌，害衣服越洗越髒。近來日本媒體，就分享了保養洗衣機的正確方式。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，和每天都會使用的洗衣機相比，一週只洗兩到三次的洗衣機，機體內的霉菌含量明顯偏高，甚至高達前者13倍之多。主要的原因在於溫度上升時，霉菌會以殘留的清潔劑做為養分，使得機槽整體成為繁殖的溫床。

家電達人和田由貴指出，想要維持機內的整潔，可以定期用以下的方式清潔洗衣機：