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連日梅雨 南橫明霸克露鋼便橋通洪斷面剩6公尺高
梅雨鋒面造成南橫山區連日降雨墊高河床，明霸克露橋鋼便橋通洪斷面原有10公尺高，但因土石流下沖導致僅剩約6公尺高，公路總局進行清出沉沙池跟疏通河道等工作。
公路總局甲仙工務段長陳正偉今天上午接受媒體聯訪表示，明霸克露橋跨玉穗溪鋼便橋在今年4月汛期前原已完成防汛工作，但5月15日後陸續有鋒面下了10幾天雨，導致土石流下沖河床抬升，原本鋼便橋通洪斷面有10公尺高，但這幾次觀察只剩6到7公尺高。公路總局已協調相關單位整合，清出沉沙池，進行河道疏通等工作。
陳正偉指出，為預防土石流下沖危險，公路總局也協調各單位在上游進行人員無線電跟雨量監測，以確保施工過程平安順利；雖然鋼便橋目前能承受多少抗洪能量仍沒有明確答案，但其設立目的就是如果遇到更大的土石流或強降雨，有沉沙池能讓用路人更有餘裕避難疏散。
他也提醒，南橫公路近期持續都有降雨，建議用路人降雨期間避免上山，以免被突發落石擊中造成生命財產損失。
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