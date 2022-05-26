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大雨沖刷泥流湧通霄台1線 居民控工地排水疏失

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣通霄鎮通灣里台1線旁一處工地經雨水沖刷後，大量泥流湧入路面，至少4部機車經過不慎摔車，2人送醫幸無大礙，附近居民指控工地排水不良釀禍，要求施工單位改善。

苗栗縣警察局通霄分局埔口派出所副所長張坤泉今天接受媒體聯訪表示，25日晚間接獲民眾通報指出，台1線北上130公里處路面有泥流，嚴重影響交通，甚至造成機車騎士經過時，連人帶車滑倒，受傷送醫。

通霄鎮民代表會副主席呂金穎表示，台1線旁的工地是一個準備開發的小型輕工業區正大興土木，去年召開說明會時，居民就曾提醒工程單位，梅雨季節來臨，工地和住戶排水必須分流，否則碰上大雨，可能造成淹水，昨晚下了1個多小時的雨，果然就出現大量泥水溢流到路面的情況。

呂金穎指出，從工地沖刷下來的泥漿，淹沒台1線2個車道，長度約150公尺，至少有4部機車經過時打滑失控摔倒，附近居民幫忙通報119並協助指揮交通，所幸摔倒的機車騎士僅遭受皮外傷。

工地劉姓包商指出，為避免造成其他意外，已連夜派出機具前往清除路面淤積泥土，直到今天凌晨1時許才清除完畢，目前工地旁正在施作臨時性滯洪池，前幾次下大雨都沒有出現類似情況，這次為何出現泥水溢流，還須進一步勘查才能釐清問題。

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