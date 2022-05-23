恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

全球多國陸續傳出猴痘（Monkeypox）的確診病例，已至少擴散15國、累積逾百例。美國總統拜登22日表示，猴痘疫情爆發是「每個人都應該關注」的事，但猴痘到底是什麼？《聯合新聞網》帶你了解。

由猴痘病毒所引起的人畜共通罕見性疾病，與天花屬於同一病毒家族。主要在非洲嚙齒類如非洲松鼠、樹松鼠、睡鼠等動物中傳播，也會傳染靈長類（多種猴類和人類）。猴痘與感染天花的症狀相似，但程度較不嚴重，也有專家說其傳染性不高。

接觸受感染的動物（像是猴子、老鼠及松鼠）而傳染，再透過人際間互動密切接觸感染者造成二次傳播，也能透過性行為傳染，或透過接觸遭猴痘病毒汙染的物品（如衣物或床單）感染。猴痘病毒可以透過受傷的皮膚、眼口鼻及呼吸道入侵入體。

初期發病症狀為發燒、頭痛、肌肉痠痛、全身無力、淋巴結腫大、畏寒等症狀。

開始發燒之後，就會從臉部開始蔓延到身體其他地方，出現大範圍皮疹而起水泡導致發癢抓破皮，最常見的部位是手掌和腳底。多數感染者為輕症症狀，看起來像水痘，約14至21天可痊癒，通常會自動消失。

猴痘病毒的致死率會依國家有所不同，像是英國病例的病毒（西非毒株），死亡率約為1%，但剛果地區的病毒株，死亡率可高達10%。

電子顯微鏡（EM)）圖像顯示成熟的猴痘病毒呈橢圓形，未成熟病毒呈新月形和球形。路透

該病毒最初是在1958年，從新加坡進口丹麥的食蟹猴上發現，但當時的自然宿主並非猴子，而是尚未鑑定清楚的各種非洲嚙齒類動物。

猴痘的第1起人類病例發生在1970年剛果民主共和國（舊稱為薩伊，簡稱民主剛果）的一名小男童身上。

根據世界衛生組織（世衛，WHO）統計，自從1970年以來，在11個非洲國家（民主剛果、貝南、喀麥隆、中非、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果、獅子山及南蘇丹等）有人類零星傳染猴痘病例，2003年美國曾爆發疫情，當時共有81起，也是首次在非洲以外的國家發現病例。

日前則在歐洲國家、美國、澳洲、加拿大、以色列、瑞士、奧地利等地出現通報病例。WHO統計5月13至21日非流行國家猴痘病例分布區間：

1至5例：美國、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭、瑞典

21至30例：葡萄牙、西班牙、英國

圖為2022年5月13日至21日非流行國家猴痘確診病例和疑似病例的地理分佈圖。（翻攝自WHO）

目前尚未有針對猴痘的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發，如在猴痘病毒流行地區，降低人類與動物之傳播風險，應避免與嚙齒動物和靈長類動物發生任何接觸，再來是減少與其他病人密切接觸。

另外，美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，施打天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85%。

全球

世衛擴大監測，將通常沒有這類病例的國家列入其中，因此預料未來將出現更多個案。世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）憂心，隨著進入夏季，「大規模聚會、節日和派對，我擔心傳播可能會加速。」

美國也防範猴痘造成疫情爆發，撒約35.5億台幣，向丹麥疫苗公司下訂訂購數百萬劑的猴痘疫苗「Jynneos」，該款也是世界上唯一可以預防猴痘的疫苗。

英國衛生安全局臨床與新興傳染病主任布朗（ColinBrown）則認為「猴痘不容易人傳人」，無須過度擔心，「總體而言，一般大眾面臨的風險非常低。」

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）也表示，猴痘病毒不那麼容易傳播，提到已做好準備，將提供與確診病例接觸者的相關訊息，並會進行分析病毒，「檢查它是否出現更具傳染性的變異株。」

台灣

台灣目前無相關病例，但具檢測能力，可望藉由入境7天COVID-19居家檢疫強化監測。