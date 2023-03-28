直接冷掉！NVIDIA執行長：加密貨幣對社會毫無貢獻 還不如發展「它」
在接受訪談時，NVIDIA技術長Michael Kagan認為加密貨幣對於社會沒有任何貢獻，不如投入ChatGPT等人工智慧技術應用發展。
Michael Kagan的看法建立在當前加密貨幣多半用於炒作、營利，並未像許多業者描繪般理想，甚至形成多數人搶購顯示卡進行挖礦，導致不少「卡荒」與電力損耗問題，更讓不少算力浪費在對社會毫無貢獻的情況。
因此，Michael Kagan認為加密貨幣對於當前社會發展沒有帶來任何貢獻，倒不如將算力投入在ChatGPT等人工智慧技術應用發展，顯然能創造更有用的價值。
NVIDIA過去其實就主張反對將顯示卡算力投入挖礦用途，甚至曾經為了改善大量挖礦需求導致真正需要顯示卡的玩家面臨一卡難求情況，針對挖礦需求推出獨立CMP產品線，但最終仍無法有效解決大量礦工搶卡情形，反而是因為後續挖礦產生紅利不再，才使得顯示卡供需恢復正常。
以目前NVIDIA的立場來看，實際上仍不鼓勵將顯示卡用於挖礦，而是希望能藉由GPU加速運算方式推動人工智慧應用成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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