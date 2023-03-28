快訊

桃農業局專委合照中槍狒狒 笑喊「拍照給女兒」

等不到器捐只能等死？日本非法媒合海外器官移植

開槍擊斃狒狒疑雲重重獵人派出所身影曝光 警方出面說明了

直接冷掉！NVIDIA執行長：加密貨幣對社會毫無貢獻 還不如發展「它」

聯合新聞網／ 楊又肇

在接受訪談時，NVIDIA技術長Michael Kagan認為加密貨幣對於社會沒有任何貢獻，不如投入ChatGPT等人工智慧技術應用發展。

Michael Kagan的看法建立在當前加密貨幣多半用於炒作、營利，並未像許多業者描繪般理想，甚至形成多數人搶購顯示卡進行挖礦，導致不少「卡荒」與電力損耗問題，更讓不少算力浪費在對社會毫無貢獻的情況。

因此，Michael Kagan認為加密貨幣對於當前社會發展沒有帶來任何貢獻，倒不如將算力投入在ChatGPT等人工智慧技術應用發展，顯然能創造更有用的價值。

NVIDIA過去其實就主張反對將顯示卡算力投入挖礦用途，甚至曾經為了改善大量挖礦需求導致真正需要顯示卡的玩家面臨一卡難求情況，針對挖礦需求推出獨立CMP產品線，但最終仍無法有效解決大量礦工搶卡情形，反而是因為後續挖礦產生紅利不再，才使得顯示卡供需恢復正常。

以目前NVIDIA的立場來看，實際上仍不鼓勵將顯示卡用於挖礦，而是希望能藉由GPU加速運算方式推動人工智慧應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT 加密貨幣

延伸閱讀

Michael Kors、Longchamp帶你環遊世界！享受度假氛圍

顯卡破壞神？《暗黑破壞神4》Beta公測傳3080 Ti變磚災情 暴雪聯手NVIDIA調查中

加密幣Terra創始人權道亨落網 美起訴詐欺

舒淇穿高衩露腰洋裝現身 氣場全開成最性感美人魚

相關新聞

直接冷掉！NVIDIA執行長：加密貨幣對社會毫無貢獻 還不如發展「它」

在接受訪談時，NVIDIA技術長Michael Kagan認為加密貨幣對於社會沒有任何貢獻，不如投入ChatGPT等人工智慧技術應用發展。

不夯了？Meta將減少Facebook、Instagram支援NFT內容的比重

Meta商業與金融技術主管Stephane Kasriel透露，接下來將會逐漸減少Facebook、Instagram支援NFT內容的比重。

台灣驚傳900萬泰達幣詐案，歹徒為什麼愛它勝比特幣？

本週台灣高鐵站，竟成加密貨幣詐騙案的現場！價值台幣900萬的泰達幣，短短幾分鐘內人間蒸發。到底泰達幣是什麼？為何歹徒現在寧可要它，更勝比特幣？和美元霸權有何關係？

繼FTX倒閉後…又一加密幣業者陣亡 Genesis已聲請破產保護

加密幣貸款業者Genesis Global Holdco（GGH）已聲請破產，成為加密幣交易所FTX倒閉後，最新一家陣亡...

OPEN將飛向元宇宙！「OPEN!飛翔紀念版NFT」限量開賣

2023年與OPEN將一起飛向元宇宙！7-ELEVEN繼去年12月攜手數位資產暨區塊鏈技術MaiCoin集團推出「CIT...

盜版比正版更好…是山寨幣殺了比特幣？帶你了解何為「專業知識稀釋」

最近有科學家在《Nature》上發表了新論文來研究「壞的驅逐好的」、「盜版比正版更好」這幾種現象，而它現在有一個正式名稱了：專業知識稀釋（dilution of expertise）。 各位應該

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦