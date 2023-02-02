台灣驚傳900萬泰達幣詐案，歹徒為什麼愛它勝比特幣？

本週台灣高鐵站，竟成加密貨幣詐騙案的現場！價值台幣900萬的泰達幣，短短幾分鐘內人間蒸發。到底泰達幣是什麼？為何歹徒現在寧可要它，更勝比特幣？和美元霸權有何關係？

有人要用900萬元新台幣，跟你以32：1的匯率換泰達幣（Tether），你會樂意換嗎？高鐵左營站，本週一（30日）就上演這樣超高金額的虛幣詐騙案！據國內媒體報導，一位女性網上認識兩位有意購買泰達幣的男性買家，買家還表示要以優於行情的匯率，用900萬元新台幣現金和她交換泰達幣，條件是面交。

沒想到，當這位女士欣然答應後，在左營站將手機裡的泰達幣，轉出給這兩位買家後，他們藉故抽菸，一溜煙就搭計程車揚長而去，根本沒交出允諾的台幣現金，推測是設局詐騙。所幸，警方目前已掌握兩位嫌疑犯身分，正全力追緝中，希望還能追回虛幣。

不過，這幾年加密貨幣詐騙案在台灣已層出不窮，只是泰達幣出現的頻率，似乎有勝過比特幣趨勢。光是2022年，國內就發生至少三起以上加密貨幣詐騙案，都和歹徒用賣泰達幣、招攬泰達幣的人頭帳戶進行洗錢、以及誘民眾刷卡買泰達幣等理由進行詐騙。

加密貨幣因為難追蹤，被當作洗錢或詐騙工具並不稀奇，只是為何不用許多人最熟悉的比特幣（Bitcoin），卻是泰達幣？泰達幣到底是什麼？怎麼買賣？有哪些優勢，讓它不但愈來愈常見，還成歹徒新歡？

首先，泰達幣是加密貨幣的一種，英文全名為Tether，它是一種美元穩定幣，和比特幣的主要不同點是，它的幣值是和美元掛鉤，也就是當1美元可以兌換30元新台幣時；1枚泰達幣也擁有可兌換30元新台幣的價值。若是當美元強勢上升，1美元可兌換32元新台幣時，泰達幣也會跟著上升。

▌泰達幣簡介 創立時間：2014年 英文全名與交易所代碼：Tether，USDT 特點：美元穩定幣的一種，該幣長期模擬美元法幣價值 而根據CoinMarketCap.com截自1月31日資訊，泰達幣的市值為678億美元，名列虛幣第三大，就可以看出它有多普及。

▌全球目前市值前三大加密貨幣 1. 比特幣（ Bitcoin ） 2. 以太幣（ Ethereum ） 3. 泰達幣（ Tether ）

目前全球已有多種美元穩定幣，不過泰達幣由於最早發行，已是市值第一大的美元穩定幣，和USDC都是幣圈最常使用流通的兩大主流。

幣值穩定＋普及，新興國家民眾早把USDT當美元

由台灣團隊開發的區塊鏈金融應用，目前專注於新興市場的XREX，創辦人黃耀文便看好泰達幣，未來只會更受歡迎，形同一種虛擬美元霸權。因為他在經營 XREX經驗中發現，許多新興國家銀行不像台灣進步，取得美元限制又多，因此當地不少民眾早把美元穩定幣，等同美元在使用。

因為這些民眾使用虛擬貨幣，是為了經營事業或工作的實際需求，並非只為炒幣，幣值穩定的泰達幣，就比暴漲暴跌的比特幣來得受歡迎。

同理可推，即便是詐騙集團，在最近幣圈處於熊市，比特幣在2022年更跌了65%時，也就更偏好泰達幣，可以相對保值。同時，許多虛幣交易所，還曾端出存泰達幣年利息10%甚至20%以上的超優惠方案，吸引許多人換幣賺息。只是隨著許多交易所在去年倒閉崩盤，存幣的用戶一夕本金跟著利息消失，受傷慘重，也顯示出這類投資的隱藏風險。

泰達幣憑什麼，和美元一樣保值？

令金融專家長期質疑的是，私人發行，沒有國家政府當靠山的泰達幣，有何能耐和美元一樣保值？尤其根據發行商Tether之前發布的儲備報告，該公司用來購買支撐幣值的資產，許多是商業票據，被外界認為不夠穩定。

而據發行商Tether去年11月最新公布由會計師事務所BDO 完成的最新季度認證意見，確認了該發行商合併儲備報告的正確性。此事務所的認證意見指出， Tether 儲備的合併資產已超過合併負債。同時Tether官方指出，現在泰達幣的價值，已有很大部分，由該發行商大幅購買的美國國庫券來支撐。如此看來，也許情況改變中，但仍待觀察。

無論如何，由於加密貨幣在台灣目前無監管，買賣都有高度風險且缺乏保障。而幾乎所有虛幣交易所都買得到泰達幣時，還透過網上社群自行買賣，風險就更高。當有人用高於目前美元兌台幣約30元行情來買幣，可能不能見獵心喜，就是此案帶來的啟示。

（本文出自2023.2.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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