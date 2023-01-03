盜版比正版更好…是山寨幣殺了比特幣？帶你了解何為「專業知識稀釋」

最近有科學家在《Nature》上發表了新論文來研究「壞的驅逐好的」、「盜版比正版更好」這幾種現象，而它現在有一個正式名稱了：專業知識稀釋（dilution of expertise）。

各位應該對「劣幣驅除良幣」這句話不陌生，它指的是古時候大眾會把貴金屬含量高、品項良好的貨幣保存起來，卻只使用貴金屬含量低（例如偷偷被剪邊）的幣，久而久之市面上就只能看到劣幣，良幣反而難見於市場。

後來這句話被很多人衍生成形容成「壞的驅逐好的」、「盜版比正版更好」等等，不過有些認真的經濟學家這時候會跳出來告訴你：「等等！格雷欣法則（劣幣驅除良幣的正式學術名稱）不是這樣用的，這是因為良幣與劣幣機會成本不同所產生的特殊現象.....（以下一千字略）」。

好好好，我們知道劣幣驅除良幣形容上述現象並不夠精準。但取而代之，最近有科學家在《Nature》上發表了新論文來研究「壞的驅逐好的」、「盜版比正版更好」這幾種現象，而它現在有一個正式名稱了：專業知識稀釋（dilution of expertise），而且這份論文所研究的對象也很有趣：Atari 山寨遊戲、Reddit 的發文，以及.....區塊鏈。

這三個例子首先都有一個共同特徵：他們都屬於「知識性商品」，而且都有大量的山寨貨充斥市場，還都會經過了一段快速從繁榮走到蕭條的生命周期曲線。科學家經由量化模型分析發現在這三個例子中，大量粗質劣造的仿製品出現會快速奪走消費者的眼球和金錢，反過來那第一個開創性產品所帶來新鮮感反而被鯨吞蠶食。

你可能會想問：不是很多市場叫好的東西，都是模仿而來的嗎？模仿當然是創新之父，但科學家發現，模仿者抄的越多、改的越少，這種專業知識被稀釋的狀況就越容易發生，就像檸檬水不斷加水稀釋販售一樣越來越淡，也越來越無聊。

1980-1983 年 Atari 主機就是這樣，科學家發現許多山寨遊戲不只玩法，甚至連原始碼都是照抄再換個皮，所以讓 Atari 從極盛到衰敗只花了短短三年；科學家也從幣圈裡也發現了類似的情形，在 2017-2018 那波加密貨幣牛市狂漲的期間出現了超多白皮書、程式碼都跟比特幣相近的 Altcoins，最終投資者眼花撩亂、對虛擬貨幣失去興趣。

對科學家來說，這種新的文化量化模型可以用來進一步預測像是技術專利、流行音樂種類最後到底會不會褪流行；而對我們這些對新科技或虛擬貨幣有興趣的人來說，下次再看到那些一點心意都沒有的山寨產品或 Altcoins，最好就閃得遠遠的吧。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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