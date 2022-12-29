快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

新手老手一起痛苦！專家：800萬枚比特幣投資處於「虧損狀態」

聯合新聞網／ 區塊客
比特幣在今年耶誕節行情依然低迷，低於 17,000 美元的價格，讓長期持幣的人士感到痛苦不已。（路透）
比特幣在今年耶誕節行情依然低迷，低於 17,000 美元的價格，讓長期持幣的人士感到痛苦不已。（路透）

比特幣在今年耶誕節行情依然低迷，低於 17,000 美元的價格，讓長期持幣的人士感到痛苦不已。

根據鏈上分析業者 Glassnode 的數據，無論是短期投資人或長期投資人，目前帳面上持有比特幣的虧損都比以往來得多。

自從加密貨幣交易所 FTX 倒閉，導致加密貨幣市場大跌以來，比特幣兌美元的價格一直未能反彈，而且跌至兩年來低點，也讓近期買進的投資人面對頭疼麻煩，因為從邏輯上來說，他們手頭部位呈現負報酬。

然而，更深的痛苦是，Glassnode 的數據顯示，無論是投資新手或老手，目前帳面上的未實現虧損都在持續擴大當中。

對短期持幣人士和長期持幣人士來說，當前比特幣的價格水準是場惡夢。長、短期持幣者的定義，分別是手上持有貨幣的時期長於 155 天或短於 155 天。

根據最新數據，截至 12 月 26 日，長期持幣人士手頭上是虧損狀態的比特幣數量多達 188.9 萬枚比特幣，短期持幣者手上虧損的比特幣數量為 605.7 萬枚。

（圖／區塊客提供）
（圖／區塊客提供）

這是以比特幣供應的百分比率來計算，同時排除加密貨幣交易所持有的比特幣。

（圖／區塊客提供）
（圖／區塊客提供）

在 FTX 交易所倒閉事件爆發後，這些持幣人士處在帳面虧損狀態，已占了 50% 的供應。

比特幣接下來走勢究竟如何，依然是市場高度檢視的話題。

雖然一些指標顯示，2022 年的空頭市場即將進入尾聲，然而，分析人士認為，新的比特幣價格底部還沒出現。

目前市場對比特幣預測的一個熱門目標價，是下探 1 萬美元，這可能會在 2023 年第 1 季發生，目前為止，比特幣橫盤整理已經長達數周。如果以過去高點回檔的歷程來看，比特幣還有下跌的空間，因為還沒有到達先前空頭市場期間常見到的回跌 80% 的情勢。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT

延伸閱讀

中華電信開第1槍！預付卡用戶也免費開通VoLTE、VoWiFi 網喊話其他家快跟上

恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖

從騙局變黃金？昔喊「比特幣會歸零」 華爾街之狼認錯：我現在很看好它

比特幣「重挫後驚奇大逆轉」！他喊市場迅速復甦、重返1.9萬美元

相關新聞

新手老手一起痛苦！專家：800萬枚比特幣投資處於「虧損狀態」

比特幣在今年耶誕節行情依然低迷，低於 17,000 美元的價格，讓長期持幣的人士感到痛苦不已。

告別2022永藏紀念 這2款NFT綜觀國際大小事、喊出「心裡話」許願未來

歲末年終之際，聯合線上及MaiCoin 集團搭著年末氛圍發行NFT，兩款NFT別具紀念價值，創新玩法成為年末必收NFT！第一款為聯合線上NFT品牌「時光宇宙」所發行的「2022年度大事」精選12則海內外新聞，發行12枚NFT，與你告別2022。另一款則為MaiCoin 集團攜手發票怪獸推出「共創心聲花火 NFT」，與台北跨年活動合作，串聯多家品牌給予參與者諸多回饋。

Podcast解讀區塊鏈／去中心化社交服務是什麼？為何推特創辦人那麼看好它？

嗨，早！社交平台推特正在從開放走向專制。從前天開始，用戶就不得在推特上分享其他社交平台的連結，被禁止的平台包含臉書、IG 和 Mastodon。

2022年度大事回顧 聯合線上精選12則重大新聞發行NFT

年末已到，各界舉辦年末回顧活動，聯合線上NFT品牌「時光宇宙」推出2022年度大事系列NFT，精選出12則年度重要新聞，將聯合報頭版上鏈，以NFT形式發行，要與民眾一同回顧今年度大事，並鼓勵民眾收藏報版，關心社會所發生的事。

Podcast解讀區塊鏈／Aptos Lab產值40億美元？要怎麼參與這門賺錢生意？

嗨，早！一個多月之前，區塊勢曾經寫過〈初探 Aptos 生態系：「臉書系」公鏈、Move 程式語言的創新〉討論 Aptos 這個全新的區塊鏈有哪些特色，文章獲得不少讀者的按讚、收藏。

以數位彰顯台灣價值 土耳其台灣中心獨家授權公益NFT

創新技術結合公益慈善，以台灣之名與世界接軌。臺灣雷伊漢勒世界公民中心（以下簡稱土耳其台灣中心）於今（5）日，與元宇宙商務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。