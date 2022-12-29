新手老手一起痛苦！專家：800萬枚比特幣投資處於「虧損狀態」

比特幣在今年耶誕節行情依然低迷，低於 17,000 美元的價格，讓長期持幣的人士感到痛苦不已。

根據鏈上分析業者 Glassnode 的數據，無論是短期投資人或長期投資人，目前帳面上持有比特幣的虧損都比以往來得多。

自從加密貨幣交易所 FTX 倒閉，導致加密貨幣市場大跌以來，比特幣兌美元的價格一直未能反彈，而且跌至兩年來低點，也讓近期買進的投資人面對頭疼麻煩，因為從邏輯上來說，他們手頭部位呈現負報酬。

然而，更深的痛苦是，Glassnode 的數據顯示，無論是投資新手或老手，目前帳面上的未實現虧損都在持續擴大當中。

對短期持幣人士和長期持幣人士來說，當前比特幣的價格水準是場惡夢。長、短期持幣者的定義，分別是手上持有貨幣的時期長於 155 天或短於 155 天。

根據最新數據，截至 12 月 26 日，長期持幣人士手頭上是虧損狀態的比特幣數量多達 188.9 萬枚比特幣，短期持幣者手上虧損的比特幣數量為 605.7 萬枚。

（圖／區塊客提供）

這是以比特幣供應的百分比率來計算，同時排除加密貨幣交易所持有的比特幣。

（圖／區塊客提供）

在 FTX 交易所倒閉事件爆發後，這些持幣人士處在帳面虧損狀態，已占了 50% 的供應。

比特幣接下來走勢究竟如何，依然是市場高度檢視的話題。

雖然一些指標顯示，2022 年的空頭市場即將進入尾聲，然而，分析人士認為，新的比特幣價格底部還沒出現。

目前市場對比特幣預測的一個熱門目標價，是下探 1 萬美元，這可能會在 2023 年第 1 季發生，目前為止，比特幣橫盤整理已經長達數周。如果以過去高點回檔的歷程來看，比特幣還有下跌的空間，因為還沒有到達先前空頭市場期間常見到的回跌 80% 的情勢。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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