台灣首個年度大事NFT 聯合線上精選12則重大新聞

回顧年度大事各界共襄盛舉，聯合線上NFT品牌「時光宇宙」發行「2022年度大事」新系列NFT，將聯合報頭版上鏈以NFT形式發行，共精選出12則年度重要新聞，民眾不僅能夠回顧2022，還能將新聞大事做收藏。

時光宇宙表示「年度大事各家媒體都在做，但把新聞上鏈發行NFT我們是首家。用NFT收藏新聞，可以體現這則新聞的重要性與紀念意義，當你忘記某個事件發生的時間點，或是想要回顧某個年份，打開NFT便可以回憶，這會是一個新形態收藏報紙、新聞的方式。」 12則新聞選輯新聞類別包含廣泛，圖為2022年度大事NFT系列商品其中之一。 圖／時光宇宙提供

12則新聞選輯包含台灣社會、兩岸關係、國際、天災等新聞類別。台灣社會新聞收錄柬埔寨詐騙案、近年影響最大的停電事件，以及年末的九合一大選，國際大事可見安倍晉三遇刺、英國女王辭世，還有俄烏戰爭開戰新聞報導，綜觀海內外重大事件。

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