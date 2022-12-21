Podcast解讀區塊鏈／去中心化社交服務是什麼？為何推特創辦人那麼看好它？

嗨，早！

社交平台推特正在從開放走向專制。從前天開始，用戶就不得在推特上分享其他社交平台的連結，被禁止的平台包含臉書、IG 和 Mastodon。

就連分享其他平台的使用者名稱、呼籲大家去追蹤，都被推特嚴格禁止。使用者一旦違反規則，帳號就會直接被消失。影響的範圍之大，讓許多人都措手不及。全球最知名的創業加速器 Y Combinator 的共同創辦人 Paul Graham 就因為蓄意測試推特紅線，而直接被停用帳號。幾個小時之後，才因為不明原因恢復。

Paul Graham went down with honor. pic.twitter.com/L6qKuj1b5u — vitalik.eth (@VitalikButerin) 2022年12月18日

這集的內容是在推特宣布禁令的前幾天錄製，當時不是為了推特禁令而錄，但討論的題目恰好就是去中心化的社交平台與目前中心化平台的差異，而且討論的對象正是推特。這集的來賓是已經錄過三次區塊勢節目的 Mask Network 創辦人 Suji，我們在節目裡討論推特的創辦人 Jack Dorsey 為什麼看好去中心化社交，以及像 Bluesky、Mastodon 和 Lens Protocol 這樣的去中心化社交服務有何特別之處？

這集內容包含： ．簡單介紹 Mask Network ．推特創辦人為何看好去中心化社交網路？ ．Bluesky、Mastodon、Lens Protocol 和中心化社交平台的差異？ ．什麼是網路國家（The Network State）？ ．去中心化社交平台是「網路國家」的議會

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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