2022年度大事回顧 聯合線上精選12則重大新聞發行NFT

年末已到，各界舉辦年末回顧活動，聯合線上NFT品牌「時光宇宙」推出2022年度大事系列NFT，精選出12則年度重要新聞，將聯合報頭版上鏈，以NFT形式發行，要與民眾一同回顧今年度大事，並鼓勵民眾收藏報版，關心社會所發生的事。

12則新聞選輯包含台灣社會、兩岸關係、國際、天災等新聞類別。台灣社會新聞收錄柬埔寨詐騙案、近年影響最大的停電事件，以及年末的九合一大選，國際大事可見安倍晉三遇刺、英國女王辭世，還有俄烏戰爭開戰新聞報導，綜觀海內外重大事件。

2022 年度大事NFT，即日起至12/19開放限時早鳥預購，結帳輸入gogobuy即享早鳥價599元，限量販售500組。12/20 正式發售，預購民眾也將會完整收到12張新聞精選NFT。

12則新聞選輯新聞類別包含廣泛，圖為2022年度大事NFT系列商品其中之一。（圖／時光宇宙提供）

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