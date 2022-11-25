Podcast解讀區塊鏈／去中心化數位身份是什麼？為什麼要做認證？

嗨，早！

兩個月前，USDC 的發行商 Circle 在舊金山舉辦 Converge 22 年度大會。

當時我看到 Circle 在活動裡宣布兩款去中心化的新產品，分別是跨鏈傳輸協議（Cross-Chain Transfer Protocol）、去中心化身份認證 Verite 相當有趣。只可惜網路上的資訊有限，活動主辦方也是直到最近這一週才開始上傳影片。

因此，我再度邀請當時有親身參與活動而且現在已經是 Circle 一員的 CYBAVO 執行長范紀鍠（Paul Fan） 來聊聊這兩款 Circle 推出的新產品。許多人即便當時有看到這些產品的消息，恐怕也難以理解為什麼 Circle 會開始將自己的服務去中心化。

Paul 雖然沒有實際參與這兩款產品，只能用活動參與者的身份分享他所知的內容。但已經足以讓大家聽得出來 Circle 的發展方向，他們看見市場需求，於是從原本單純的 USDC 發行商逐步發展成為 Web3 服務提供者。

這些去中心化的服務，不僅讓開發者更容易整合 Circle 的產品 —— USDC —— 使用者與整個產業也能因此受惠，並減輕駭客的威脅。

這集內容包含： ．CYBAVO 徵才中 ．由 Circle 舉辦的 Converge 22 大會有哪些亮點？ ．從中心化的帳號轉向去中心化的個人管理資產 ．Circle 推出的跨鏈傳輸協議是什麼？將中心化服務變成協議有哪些好處？ ．什麼是去中心化數位身份？為什麼 Circle 要做去中心化身分認證？ ．企業的 DeFi 需求與尚未被滿足的認證市場

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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