2022九合一選舉也有NFT 《聯合報》頭版＋全圖表期間限定免費蒐藏

11月26日將迎來九合一大選，聯合線上旗下NFT品牌「時光宇宙」因應選舉之日推出空投活動，將報紙頭版NFT化，讓民眾可以收藏數位化報紙，在虛擬錢包內觀看。本次活動推出的NFT內容為2022/11/27聯合報「報紙頭版」與「全圖表」，共兩款NFT，透過填寫表單，留下錢包地址，即可免費領取。

時光宇宙表示「選舉隔日的報紙，真實的紀錄選舉結果，這一刻將會成為台灣歷史的一部分。用NFT發行報版有另一層意涵在，區塊鏈上的資料是無法竄改，並會永久留存，這會幫我們留下重要的歷史時刻，具有收藏價值。現階段以空投的方式讓大眾領取，期望更多人加入收藏時光宇宙NFT的行列，共享歷史性的時刻。」

聯合線上搭上選舉議題，活用NFT科技趨勢，11月26日下午將開票揭曉各縣市當選人，藏家會收到什麼NFT，敬請期待。

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