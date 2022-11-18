Podcast解讀區塊鏈／Web3工具如何串連全球公民社群？
嗨，早！
這集我邀請 g0v 台灣零時政府 da0 的「坑主」葉向林（Noah）來聊聊如何把 Web3 工具引入公民社群。
我們討論 Web3 有很多公共財，也因此發展出一些支持公共財運作的新方法，例如靈魂綁定代幣、平方募資法或 RetroPGF。其中有些工具或模式也可以套用到全球公民社群（例如 g0v）促進彼此協作，甚至是企業內部解決穀倉效應。因此，Noah 在 g0v 開了 da0 這個「坑」，並且招募有志之士一同協作。
錄完這集才發現內容幾乎沒有提到幾次 DAO，卻也在對話之中透過網路國家、去中心化社會把 DAO 的概念聊得很深入。
這集內容包含：
．Funding the Commons 論壇的見聞
．g0v 台灣零時政府如何運作？
．加密貨幣與 NFT 的真實應用場景
．元宇宙的法庭與國際刑警組織
．da0 嘗試將 Web3 工具導入公民社群
．如何以貢獻層解決企業穀倉效應？
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
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