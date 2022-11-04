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用社群挺過元宇宙危機？Meta招手IG創作者可創作跟販賣NFT

聯合新聞網／ 電獺少女
（圖／Meta提供）
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你會跟喜歡的網紅買 NFT 嗎？

Meta 近來噩耗頻傳，不僅元宇宙發展受挫，乏人問津，前幾天還傳出 Instagram 全球大當機，不過也許是想加強社群方面可以提供給母公司的資源，Meta 在 11/2 宣布，將在 Instagram 引入新的創作者工具，未來創作者將可以透過 Instagram 創作以及販賣 NFT。

Meta 指出，IG 的 NFT 創作與販賣平台，與其他 NFT 平台並無二致，Meta 會提供給創作者工具包，從創作、展示到銷售都能支援，粉絲可以透過購買 NFT，來支持他們喜愛的創作者，雖然這個功能目前只優先開放給少數美國創作者使用，但未來會逐步開放給更多使用者。

（圖／Meta提供）
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Instagram 面臨勁敵抖音，不斷推陳出新，希望把 IG 營造成更有利於創作者的環境，我想除了要鞏固社群部分盈利以外，也希望在最有效益的廣告收入中，創造更多營收，至於廣大的使用者買不買單？我想如果大家把 IG 當成與朋友互相分享生活的平台，就會對於不斷被推播的陌生內容覺得敏感，不過如果是把 IG 視為娛樂平台的話，也許反而樂見其成？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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