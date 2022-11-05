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Podcast解讀區塊鏈／產險也有區塊鏈？增加理賠效率、如何運作一次告訴你

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

有車的人大概都買過強制險。萬一在路上發生交通事故，車上的乘客、別車的駕駛或是受傷的路人就可以申請強制險理賠。但大家可能不知道在人們申請強制險的背後，往往得仰賴各家保險公司密集地人力與紙本協作，才能在最短時間內完成理賠作業。

我自己是很幸運，目前還沒機會申請過強制險理賠。但據這集來賓的介紹，現在要申請強制險的理賠速度已經比以往快了將近一倍。雖然不鼓勵大家親身嘗試，但歡迎在留言區分享實際經驗告訴我以往申請強制險大概要花多久時間？

之所以理賠速度能大幅提升，最重要的原因是全台灣 14 家產險公司在今年都加入了「產險聯盟鏈」，改以數位的方式取代以往需要人工與紙本的確認。這不僅降低了人工作業的失誤，也大幅提升車險的理賠效率。

這集區塊勢很開心能再次邀請國泰金控區塊鏈團隊的 Nicholas、Jessie 上節目，聊聊「產險聯盟鏈」如何提升理賠效率、當初是如何發現這個應用場景，以及在過程中又遇到哪些困難？

這集內容包含：

聯盟鏈 vs 公共鏈，兩者有何差別？
什麼是產險聯盟鏈？它解決誰的問題？
為何願意無償提供區塊鏈給各家產險公司？

國泰金控歸納出的 3 大區塊鏈適用場景！
推出產險聯盟鏈的過程碰到哪些阻礙？
金控可以使用公共鏈嗎？分享這集就能解鎖更多內容

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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