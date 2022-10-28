Podcast解讀區塊鏈／Cosmos和以太坊有何不同？優勢在哪裡？

嗨，早！

幾週前區塊勢曾出刊〈Cosmos 2.0：海港城市轉型、ATOM 的新價值〉這篇文章，內容是討論 Cosmos 生態系如何運作，以及 Cosmos Hub 這個區塊鏈的升級白皮書寫了哪些內容。

但實際看過白皮書的人就知道我為了控制篇幅，只挑了裡面的最大亮點 —— 鏈際安全共享 —— 出來討論。近期我看到 LikeCoin、Desmos 的驗證者 Leafwind 也寫了一篇文章討論這次升級，但有趣的是他是站在反對立場。因此我馬上聯繫他，希望能邀請他和我再次越洋連線，聊聊這次 Cosmos Hub 的升級以及他反對的理由。

這是 Leafwind 第二次參與區塊勢錄音。上次我們討論的是「迷因幣的真實用途」不只內容很有啟發性，他還空投了迷因幣給有填問卷的聽眾們，相當佛心！

這次我邀請 Leafwind 討論的是 Cosmos Hub 升級爭議，不過猜測多數人對 Cosmos 還停留在有聽過沒用過的階段，所以我們還是從 Cosmos 和以太坊差異以及應用鏈的優勢開始討論起。

這集我最喜歡的一段是我們討論到 Cosmos Hub 的地位類似於 Cosmos 生態系內的比特幣，都有不可動搖的歷史意義。但不同的是，Cosmos Hub 比較積極想轉型找到新定位，而比特幣的動作就比較慢了。

這集內容包含： 驗證者如何挑選區塊鏈？Cosmos 和以太坊有何不同？ Cosmos Hub 在 Cosmos 生態系的地位、有哪些功能？ Cosmos Hub 如何靠鏈際安全共享為自己創造新價值？ 升級之後 ATOM 代幣經濟有何不同？包裹提案的爭議

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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