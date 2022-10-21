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Podcast解讀區塊鏈／這裡空蕩蕩…企業打造「元宇宙」也能算元宇宙嗎？

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

怎樣算是元宇宙？恐怕每個人都有自己一套見解，而《元宇宙》這本書是很好的討論基礎。

這集 podcast 我邀請《寶博朋友說》的主持人葛如鈞（寶博士）來聊聊《元宇宙》這本書，我們從各自對元宇宙的定義開始，想辦法用一句話說明元宇宙。中間我們交換對這本書認同與不認同的內容並重新修改自己對元宇宙的定義，最後討論的是開放與封閉世界觀。

※我們的結論是雖然封閉世界的使用體驗會比較好，但開放世界才能換來真正的自由。

這集內容包含：

．元宇宙空蕩蕩？元宇宙沒有人的原因
．挑戰一句話定義元宇宙！
．企業打造的「元宇宙」也能稱為元宇宙嗎？
．元宇宙必須要有的兩大元素
．《元宇宙》的精彩章節分享、反方論點討論
．偉大的元宇宙必然反人性

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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