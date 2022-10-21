Podcast解讀區塊鏈／這裡空蕩蕩…企業打造「元宇宙」也能算元宇宙嗎？
嗨，早！
怎樣算是元宇宙？恐怕每個人都有自己一套見解，而《元宇宙》這本書是很好的討論基礎。
這集 podcast 我邀請《寶博朋友說》的主持人葛如鈞（寶博士）來聊聊《元宇宙》這本書，我們從各自對元宇宙的定義開始，想辦法用一句話說明元宇宙。中間我們交換對這本書認同與不認同的內容並重新修改自己對元宇宙的定義，最後討論的是開放與封閉世界觀。
※我們的結論是雖然封閉世界的使用體驗會比較好，但開放世界才能換來真正的自由。
這集內容包含：
．元宇宙空蕩蕩？元宇宙沒有人的原因．挑戰一句話定義元宇宙！．企業打造的「元宇宙」也能稱為元宇宙嗎？．元宇宙必須要有的兩大元素．《元宇宙》的精彩章節分享、反方論點討論．偉大的元宇宙必然反人性
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言