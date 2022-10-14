比特幣「重挫後驚奇大逆轉」！他喊市場迅速復甦、重返1.9萬美元

美國 9 月消費者物價指數（CPI）報告昨（13）晚出爐，增幅高於市場預期，原本衝擊美股、加密貨幣市場重挫，比特幣一度跌至 18,198 美元，但隨即上演「驚奇大逆轉」，在瘋狂交易中飆升至 19,000 美元上方。截至發稿時，比特幣在過去 24 小時內上漲 3.98% 至約 19,812 美元。

恐怕就連分析師也很難解釋這波走勢的邏輯，因為從理論上來講，CPI 數據高於預期，通常會加重美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的壓力，對股市、加密貨幣市場等風險資產而言是利空。

然而，隨著美股、比特幣出現反彈，傳統市場的投資人表示，負面消息可能已經被交易員消化了。

加密貨幣數據公司 Kaiko 的研究分析師 Riyad Carey 也表示：「（CPI）數字非常接近預期，因此市場在很大程度上已提前定價。」

Podcast 節目《The Wolf Of All Streets》主持人、加密貨幣分析師 Scott Melker 也強調，在 CPI 報告出爐的當下，投資人明顯是對消息反應過度了。他說：「對通膨數據的下意識反應往往是錯誤的，我們後來也看到市場迅速復甦。」

加密貨幣衍生品市場監測工具 CoinGlass 的數據證實了 Scott Melker 的說法。過去 24 小時內，接近 13 萬名投資人在期貨合約清算中損失了超過 3.6 億美元。在過去 4 個小時內，有超過 83% 的合約清算是來自空頭交易者。

加密貨幣研究團隊 MICA Research 分析師也評論稱，由於過去兩周美股早已陸續下跌，上周市場早已是一片慘況，昨天 CPI 報告出爐雖然令股市迅速下修，但也讓不少空頭回補空單獲利了結，促使美股尾盤反而大漲。他續指：

可以得知，先前幾波的放空力道有多強，屬於典型的熊市反彈，也帶動比特幣重回 19,000 美元支撐點。

然而，在強力的通膨壓力下，分析師指出，聯準會 11 月升息三碼的機率非常大，目前利率期貨對賭 99% 升息三碼、剩餘 1% 喊到了四碼，年底基準利率將達 4.5% 至 4.75%，預期非常驚人，後續有高機率讓風險資產價格進一步下修。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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