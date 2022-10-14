聯合線上棒球NFT開賣！實體配數位收藏 回味熱血經典賽事

聯合線上9月宣布進軍元宇宙，先是舉辦Free mint 活動，讓民眾免費領取NFT，於今日(10/14) 中午十二時正式發行首波NFT，以捕捉台灣經典時刻為核心概念，推出「熱血棒球，世界發光」NFT，精選出台灣棒球精彩賽事報導，發行成NFT。此系列共三個主題，收納1960～2013年重要賽事，其中包含紅葉少棒、亞錦賽、經典賽及奧運等比賽。每組產品內含7張報版、藝術創作品、盲盒驚喜共11個NFT，不僅如此產品還包括實體水晶球，藏家將能夠同時擁有實體與數位收藏，產品內容著實豐富。

新型態收藏剪報，保存歷史資產，共創文化新價值

在未有網路的年代，民眾習慣以剪報紙的方式，收藏自己關心的報導，聯合報將報紙版面進行修復，重新以NFT形式發行，無疑是讓民眾能以新的方式收藏報紙，並能共同回憶過往重要的新聞事件。聯合報具有70年以上老報資產，記載台灣半百以上的歲月，在台灣文化資產中扮演重要角色，若能透過NFT與大眾產生共鳴，變夠創造出新的文化價值。

產品套組包含實體水晶球，此系列共分3主題，每主題各1個款式，使用雷雕技術將畫面刻在水晶球內，畫面生動。（圖／時光宇宙提供）

降低NFT購買門檻，普遍民眾也能共同參與

為讓不熟悉NFT市場交易的民眾能夠順利購買，聯合線上與全台最大區塊鏈技術公司MaiCoin集團旗下品牌「Qubic Creator」合作，民眾能以一鍵式快速註冊虛擬錢包，且支付管道多元，可使用信用卡支付及虛擬貨幣購買，收藏NFT將不再難以入手。

發行NFT已是全球趨勢，台灣影響力媒體投入NFT市場，將為生態注入新血，新型態的收藏方式在市場上做出區隔，也讓普遍大眾更能接觸新數位科技。

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