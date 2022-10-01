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挖礦激增碳排量 研究顯示：比特幣對環境的傷害大於金礦業

聯合新聞網／ INSIDE
比特幣示意圖。 圖／ingimage
比特幣示意圖。 圖／ingimage

研究發現，比特幣消耗的電力，有62.4%來自化石燃料，與業界說的40.5%有很大的區別。

新墨西哥大學的研究顯示，虛擬貨幣的環境成本，等同於製作牛肉的環境成本，對環境的傷害較挖金礦還要嚴重，研究員表示虛擬貨幣應被稱作「數位牛」，而不是「數位黃金」。

該研究分析了產品的環境成本，在其市場資本中佔的比例，像煤炭的環境成本就占了95%，對環境造成的傷害，近乎等同於整個市場的價值；豬肉製造也對環境有重大影響，但這是由於豬肉市場龐大。

而比特幣對環境的影響介於兩者之間，近五年來環境成本平均佔市場35%，2020為最高峰82%，接近牛肉的比例33%，以及天然氣的46%，且遠超出金礦業的4%。

劍橋大學的數據顯示，化石燃料提供了虛擬貨幣62.4%的電力，而永續能源則供37.6%的電力（再生能源佔26.3%，而核能佔11.3%），這與產業界研究出的結果，永續能源供應59.5%電力，有很大的差別。

不過近期隨比特幣的價格下跌，讓許多人不再參與挖礦，也讓碳排放量與去年相比下降了14%。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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