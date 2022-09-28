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Podcast解讀區塊鏈／「去中心化留言區」是什麼？禁得了惡意仇恨言論嗎？

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

區塊勢曾在兩週前寫過〈ECHO：會跟著文章跑、評論永存網路的去中心化留言區〉這篇文章，並鼓勵大家看完之後直接到 Mirror 上面試試看文章下方的「去中心化留言區」。

但實際上 ECHO 不只可以嵌入在 Mirror 文章底下，它還可以與 NFT、ISBN 甚至 IMDB 綁定，讓人們可以針對特定的 NFT、書本或者電影留下評論。

未來只要使用者在 Chorme 瀏覽器上安裝 ECHO 正在開發中的外掛元件，就可以隨時看到人們對 NFT、書本或電影的留言。換句話說，人們的留言終於可以打破平台的限制，跟著被評論的對象出現在網路的任何地方。這就是我稱 ECHO 是「去中心化留言區」的原因，自己也相當看好這款產品。再次推薦大家動手試試看。

這集我邀請 ECHO 的開發者 Airyland 和我越洋連線，聊聊他是如何踏入 Web3 這個領域、為何要將觀點永存網路，以及 ECHO 正在開發的 Chorme 外掛元件有哪些新功能？

這集內容包含：

．Airyland 在 Web3 打造的三款產品
．什麼是 ECHO？為什麼要將留言放上去中心化網路？
．ECHO 的兩大功能：觀點永存、觀點聚合
．ECHO 怎麼獲利？會發行代幣嗎？
．ECHO 如何處理垃圾、仇恨或違反善良風俗的留言？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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嗨，早！感謝大家昨天在文章下方的留言、回信關心。今天我已經退燒了，請大家不用擔心。

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