Podcast解讀區塊鏈／「去中心化留言區」是什麼？禁得了惡意仇恨言論嗎？
嗨，早！
區塊勢曾在兩週前寫過〈ECHO：會跟著文章跑、評論永存網路的去中心化留言區〉這篇文章，並鼓勵大家看完之後直接到 Mirror 上面試試看文章下方的「去中心化留言區」。
但實際上 ECHO 不只可以嵌入在 Mirror 文章底下，它還可以與 NFT、ISBN 甚至 IMDB 綁定，讓人們可以針對特定的 NFT、書本或者電影留下評論。
未來只要使用者在 Chorme 瀏覽器上安裝 ECHO 正在開發中的外掛元件，就可以隨時看到人們對 NFT、書本或電影的留言。換句話說，人們的留言終於可以打破平台的限制，跟著被評論的對象出現在網路的任何地方。這就是我稱 ECHO 是「去中心化留言區」的原因，自己也相當看好這款產品。再次推薦大家動手試試看。
這集我邀請 ECHO 的開發者 Airyland 和我越洋連線，聊聊他是如何踏入 Web3 這個領域、為何要將觀點永存網路，以及 ECHO 正在開發的 Chorme 外掛元件有哪些新功能？
這集內容包含：
．Airyland 在 Web3 打造的三款產品．什麼是 ECHO？為什麼要將留言放上去中心化網路？．ECHO 的兩大功能：觀點永存、觀點聚合．ECHO 怎麼獲利？會發行代幣嗎？．ECHO 如何處理垃圾、仇恨或違反善良風俗的留言？
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕照 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言