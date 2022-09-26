聯合線上跨進元宇宙！「台灣365」NFT珍藏寶島大事 限量免費拿
聯合線上宣布朝Web3.0元宇宙探索，成立最新品牌「時光宇宙」，將透過此品牌發展元宇宙相關技術與應用，為紀念品牌成立，今（26）日舉辦Free Mint NFT(免費鑄造)活動，民眾將可以免費領取「台灣經典瞬間: 台灣365」NFT，活動僅限量提供2000枚，即日起送完為止。
聯合線上總經理官振萱表示，「品牌發行NFT並非新話題，傳統媒體跨足元宇宙的目的在於如何給予閱聽人新的閱讀體驗，以及嘗試新的科技保存新聞資料的方式，且讓不同的喜好族群可以收藏，因此發展元宇宙的技術是勢在必行的事情。」
台灣365設計概念源自於媒體產業每天記錄台灣所發生的事情，將台灣每日的頭版照片，以蒙太奇手法拼貼成台灣形狀，可以清楚看到台灣人過去365天的共同經歷，其中包含台海危機、東京奧運運動員精彩的表現，以及與疫情共存的生活樣態，累積起的照片與畫面紀念意義十足，值得珍藏。
「台灣經典瞬間: 台灣365」NFT Free Mint 活動，9/26 開放領取，限量2000枚，更多資訊請關注「時光宇宙Discord社群」
「台灣經典瞬間: 台灣365」NFT
領免費NFT點我：https://creator-timeverse-prod.netlify.app/products/48264
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