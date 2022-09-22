Podcast解讀區塊鏈／Web2升級到Web3 解讀Web3的3種行為

嗨，早！

這集 podcast 是我在上個月受邀參與 LikeCoin Discord 社群 AMA（Ask Me Anything）的錄音。內容總共有 40 分鐘，前面 20 分鐘是我分享區塊勢如何「說人話」，以及為何區塊勢要從 Web2 升級到 Web3。後面 20 分鐘則是回答主持人和社群參與者的提問。

當時活動主辦人只是要我介紹區塊勢，但我自己把題目改了一下，把自己在內心掙扎許久的問題 — 區塊勢拆掉付費牆可行嗎？— 拿出來討論，也和比較關心去中心化出版的 LikeCoin 社群參與者交換意見。

歡迎大家在聽完之後，可以私訊或留言告訴我你的想法。

這集內容包含： ．區塊勢如何說人話？ ．為何區塊勢要從 Web2 升級到 Web3？ ．Web3 的三種行為：閱讀、讚賞和收藏 ．想成為像《報導者》一樣的「公共財」 ．是先驅但不要是烈士

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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