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Podcast解讀區塊鏈／怎麼使用「數位新台幣」？誰能保障消費隱私？

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

這集 podcast 我換了一種標題風格，把這集討論主題直接寫在標題上讓你可以提前預期內容。我也順便用 Substack 的新功能來問問大家的喜好，歡迎投票，也可以在留言區告訴我你的選擇理由。

進入正題。

今年 7 月，區塊勢曾寫文章討論數位新台幣的最新進展。當時央行找來 7-11、全聯、路易莎、寶雅和台灣大車隊這些大家都耳熟能詳的企業，共同實測數位新台幣如何使用。只不過，絕大多數民眾都沒機會受邀參與，只能看媒體的轉述。

這集 podcast 我越洋連線找到目前人在美國的政大法學院臧正運老師，一起討論數位新台幣如何使用、CBDC 會如何影響銀行運作，以及誰來保障人們的消費隱私。

這集內容的前半段討論什麼是 CBDC，它是更好的錢嗎？後半段則是討論，發行 CBDC 會帶來哪些前所未見的新問題？

內容留給大家聽，但我非常喜歡臧老師最後下的結論，他說：「發行 CBDC 就像是打開潘朵拉的盒子。」這個描述相當準確，也是這集 podcast 最希望點出的重點，

這集內容包含：

．什麼是 CBDC？數位新台幣會是更好用的錢嗎？

．CBDC 可以直接送到人民手上，銀行還有必要嗎？

．數位新台幣弄丟了該怎麼辦？政府不一定會替你找回來

．人們的日常生活交易會被政府看光光嗎？誰來顧隱私？

．為什麼發行 CBDC 反而會凸顯現金的必要性？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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