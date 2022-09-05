持續佈局元宇宙市場 Meta收購柏林虛擬實境數位觸覺技術業者Lofelt

Meta稍早證實已經收購位於德國柏林的虛擬實境新創公司Lofelt，而Lofelt也在今年7月初對外公告將結束營運消息。

Lofelt主打可在虛擬實境空間感受的數位「觸覺」體驗，其中包含透過手持控制器震動產生觸感，甚至可配合聲音方式讓使用者透過聽覺產生更多臨場感受，因此未來可能將協助Meta在虛擬實境中創造更多貼近真實的互動體驗。

不過，目前Meta並未透露收購Lofelt具體售價，但顯然未來Lofelt現有成員都會加入Meta元宇宙發展項目團隊。

目前Meta仍持續佈局元宇宙應用發展，雖然目前市場仍不看好元宇宙日後發展，但Meta認為目前多數人對於元宇宙的理解仍侷限在現有技術，認為隨著技術持續增長、數位雙生應用可以創造更真實的互動與模擬效果時，屆時元宇宙市場將會有更大發展機會。

在稍早IFA 2022主題演講中，Meta執行長Mark Zuckberg與Qualcomm執行長Cristiano Amon宣佈雙方將繼續建立多年合作關係，其中包含下一款Quest虛擬視覺頭戴裝置將會採用Snapdragon XR平台打造，同時Cristiano Amon也強調元宇宙市場發展僅只是處於初期階段，未來還有更多發展空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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