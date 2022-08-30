從騙局變黃金？昔喊「比特幣會歸零」 華爾街之狼認錯：我現在很看好它

電影《華爾街之狼》主角的原型、曾因鉅額證券詐欺入獄的前股票經紀人 Jordan Belfort 過去在 2017 年曾聲稱「比特幣會崩盤、歸零」，不過，他最近公開承認，這樣的預測是錯誤的。

Jordan Belfort 在 8 月 27 日接受《雅虎財經》採訪時指出，他當時之所以會抨擊比特幣，是因為他覺得比特幣本質上是一個騙局：

我那時候真的很討厭加密貨幣，我仍堅持自己在 2017 年針對加密貨幣所說的一切，除了一件事，我對比特幣會歸零的看法是錯誤的，我當時觀察得還不夠仔細就斷定它是一個騙局，因為它的特徵基本上都符合了對「騙局」的定義。

Jordan Belfort 接著補充說， 2018 年的加密寒冬是讓他改變想法的關鍵轉淚點。他指出：

當時比特幣明明已經跌至 3,000 美元，卻仍然是個價值數十億美元的市場，但照理來說，當資產崩盤時，他們應該會像 LUNA 那樣歸零。這是讓我開始仔細觀察比特幣的第一件事。

沒想到，當 Jordan Belfort 改變想法的同時，他的視角也開始有所變化。他發現，比特幣具有「數位黃金」的特點，而且他認為，隨著發展逐漸成熟，比特幣將有望成為一種有意義的價值儲存手段，而不再是跟科技股類似的高風險資產。

展望未來，Jordan Belfort 認為，加密貨幣產業恐怕會再次上演當年科技泡沫破滅的戲碼，新格局在大洗牌中得到重塑，只有少數具有實用性的加密貨幣得以倖存下來，然後再次反彈。就這方面而言，Jordan Belfort 看好比特幣和以太幣最有可能會脫穎而出。

在 2021 年牛市期間，Jordan Belfort 曾預測比特幣年底可能會漲到 10 萬美元。今年 7 月，他還建議人們應該將比特幣視為一項長期投資，並且表示，如果投資比特幣的策略在未來三到五年內無法獲利，他會感到「震驚」。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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