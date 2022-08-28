「右鍵存圖片」做成NFT？百變怪網站Not Ditto實現「夢想」但小心這事

對於那些不屑或不理解 NFT 技術的人來說，「右鍵儲存圖片」一直是他們用來嘲諷 NFT 的方式。但近期市場上卻出現了一個聲稱能將右鍵儲存圖片玩出新高度的 NFT 專案 ── Not Ditto，可依用戶喜好，自由自在地變身成其他人擁有的 NFT。

NOT DITTO, ._.

你是否曾經想過右鍵保存他人的 NFT？又是否曾經盜用他人 NFT 當作自己的 Twitter 頭貼？若你曾經有過上述行為，那絕對不能錯過這款 NFT 專案 Not Ditto。

（圖／鏈新聞提供）

Not Ditto 的美術風格及玩法設計與精靈寶可夢中的百變怪 (Ditto) 有許多相似之處，雖然專案名為 Not Ditto (不是百變怪)，但在兩相比對後實在無法不將其聯想在一起。

去吧百變怪，使出「變身」！

若想使用 Not Ditto 的變身功能，需前往官網並連結持有該 NFT 的錢包。接著點選上方的 morph (變身) 並選擇要使用的 Not Ditto。

百變怪。（圖／鏈新聞提供）

在選好要變身的 NFT 後，只需選擇該 NFT 所屬區塊鏈 (以太坊或 Solana) 並在中間欄位中填入其 OpenSea 或 Magic Eden 連結，點選 morph 並簽署合約後即可變身。不過要注意的是，無法變身為已經被其他 Not Ditto 變身過的 NFT。

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本次變身的 NFT 為 CryptoDickbutt #5068，變身完成後畫面會顯示 NFT 的相關資訊，而變身後的 NFT 右下角會顯示原始 Not Ditto 的樣貌，若想要再進行一次變身需等待兩天的冷卻期。

（圖／鏈新聞提供）

註：鑄造階段已結束，當前僅能於二級市場上購買。

純粹好玩，勿過度 FOMO

若查看當前 OpenSea 的 Not Ditto 頁面，可以發現已有許多 Not Ditto 進行變身，因此頁面中展示出了各式各樣不同的 NFT。

若變身的 NFT 為知名藍籌，那麼連名字也會跟著改變，像是 NOT CryptoPunks、Not CloneX、Not Azuki 等。

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不過這種有可能侵犯他人權利的行為是否有可能挨告？Not Ditto 官方直接於 FAQ 的地方表示是有可能的。

「如果你被告了，你最好打給 Saul (絕命律師主角名)。」Not Ditto 官方說道。

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另外，官方也於 Twitter 呼籲不要花費過多的錢於此專案上，由於此專案不收版稅且為免費鑄造，基本上無穩定收入，歸零可能性極高。

Just a friendly reminder that @notdittonft is a fun revenue-less project so please do not spend more on this than you can afford to lose. It could go to 0 at any time.



But if you wish to speculate, then do so knowing the risks.



:|#morphintime — notditto (@notdittonft) 2022年8月16日

社交媒體測試

在有了變身後的 NFT 後，官方表示是可以將其作為 Twitter 頭貼且會呈現六角形，因此若不仔細查看是可以很好的偽裝成該 NFT 的持有者的。

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近期，Instagram 也在台灣推出 NFT 展示功能，以下將實驗 Not Ditto 是否可以於 Instagram 有同樣效果。

若想使用此功能需於功能表中點選「數位收藏品」，並連結數位錢包。

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接著會出現此功能的使用說明，了解後便可選擇要連結的數位錢包，共支援以下五種。

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連結成功後即可於錢包中選擇要展示的數位收藏品。

（圖／鏈新聞提供）

接下來的步驟就如同發佈一般的 Instagram 貼文，在確認 NFT 資訊無誤後點選「分享到動態消息」。

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在分享 Not Ditto 時可選擇要使用變身前的還是變身後的，這裡選擇變身後的。

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在編輯完貼文內容後即可進行分享。

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此時追蹤者們便會看到分享的數位收藏品，不過若仔細觀察右下角或是 NFT 的名稱，便會發現是由 Not Ditto 變身而來的。

（圖／鏈新聞提供）

《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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