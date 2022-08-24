快訊

B-52隔60年後再度改款裝大黃蜂雷達 服役紀錄沒有最長只有更長

入選台南必比登！名店蚵仔煎照「蚵蛋分離」 網友超傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Podcast解讀區塊鏈／「以太坊合併」是什麼？軟體升級對我有影響嗎？

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

以太坊區塊鏈預計會在 9 月 15 日前後進行一次軟體大升級，也就是人們所說的「以太坊合併」。這集 podcast 我邀請 imToken 的首席科學家陳昶吾錄音，聊聊這次以太坊合併會帶來哪些影響、「不會」有哪些功能上的改變，以及萬一升級失敗會發生什麼事？

我們分別從投資者、使用者、開發者、礦工和企業不同角度，討論這次升級對他們有哪些影響？許多人可能不知道這次的升級不是指定區塊高度，而是以最終總挖礦難度（terminal total difficulty，TTD）當成升級分水嶺，那是什麼、為什麼要這麼做？

這集內容包含：

．什麼是以太坊合併？它具體會有哪些影響？

．以太坊的能源消耗會比 Netflix、Paypal 還低？

．為什麼礦工吵著要分叉？分叉會有免費的幣可以領嗎？

．以太坊何時升級？為什麼這次不是用區塊…

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT

延伸閱讀

「敲詐」抽成30%不公平！索尼PlayStation在英國遭控6年多收玩家1700億元

Podcast解讀區塊鏈／NFT還能做什麼？他納入捐款憑證還「增值」原因曝光

Podcast解讀區塊鏈／自媒體如何經營？他用NFT與空投比特幣吸客

Podcast解讀區塊鏈／加密貨幣用途無限 他曝還能發行證券

相關新聞

Podcast解讀區塊鏈／「以太坊合併」是什麼？軟體升級對我有影響嗎？

嗨，早！以太坊區塊鏈預計會在 9 月 15 日前後進行一次軟體大升級，也就是人們所說的「以太坊合併」。這集 podcast 我邀請 imToken 的首席科學家陳昶吾錄音，聊聊這次以太坊合併會帶來哪些影響、「不會」有哪些功能上的改變，以及萬一升級失敗會發生什麼事？

比特幣ATM當心了！他爆遭駭客竊幣2年 全台灣這機器還有18台

全球前三大加密貨幣 ATM 製造商 General Bytes 旗下自動 ATM，被爆出存在伺服器端口存在漏洞，駭客能遠端取得管理員權限修改收款錢包地址，讓客戶買賣加密貨幣的時候取得贓款。

冷門卻強大！追蹤錢包、NFT交易…10個加密貨幣研究工具報你知

數據平台 Nansen、Dune Analytics、DefiLlama 等皆是加密貨幣投資者的常用工具，不過加密社群 Sergio Gallardo 分享了十個有點冷門，卻非常實用的研究工具。

Podcast解讀區塊鏈／加密貨幣用途無限 他曝還能發行證券

嗨，早！曾經買過比特幣的人就知道，加密貨幣交易是全年無休而且不分國界，甚至可以提領出來放在個人錢包保管。和股票市場的運作方式有很大的不同。

區塊鏈也有護照！「Gitcoin Passport」靠蒐集這物 證明人與人「鏈」結

開源軟體募資平台 Gitcoin 宣布正在打造去中心化網路的公民通行證「Gitcoin Passport」，能使協議方在無需中介的情況下驗證用戶身份，而用戶可透過參與社群及 dApp 以獲取「印章」，幫助其區塊鏈上的聲譽發展。

熊市已走、超級看好「未來」 專家：比特幣6年內有望漲到30萬美元

美國避險基金公司天橋資本（Skybridge Capital）創辦人 Anthony Scaramucci 認為，比特幣的價格最終可能會飆升至 30 萬美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。