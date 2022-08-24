Podcast解讀區塊鏈／「以太坊合併」是什麼？軟體升級對我有影響嗎？

嗨，早！

以太坊區塊鏈預計會在 9 月 15 日前後進行一次軟體大升級，也就是人們所說的「以太坊合併」。這集 podcast 我邀請 imToken 的首席科學家陳昶吾錄音，聊聊這次以太坊合併會帶來哪些影響、「不會」有哪些功能上的改變，以及萬一升級失敗會發生什麼事？

我們分別從投資者、使用者、開發者、礦工和企業不同角度，討論這次升級對他們有哪些影響？許多人可能不知道這次的升級不是指定區塊高度，而是以最終總挖礦難度（terminal total difficulty，TTD）當成升級分水嶺，那是什麼、為什麼要這麼做？

這集內容包含： ．什麼是以太坊合併？它具體會有哪些影響？ ．以太坊的能源消耗會比 Netflix、Paypal 還低？ ．為什麼礦工吵著要分叉？分叉會有免費的幣可以領嗎？ ．以太坊何時升級？為什麼這次不是用區塊…

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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