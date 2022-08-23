比特幣ATM當心了！他爆遭駭客竊幣2年 全台灣這機器還有18台

全球前三大加密貨幣 ATM 製造商 General Bytes 旗下自動 ATM，被爆出存在伺服器端口存在漏洞，駭客能遠端取得管理員權限修改收款錢包地址，讓客戶買賣加密貨幣的時候取得贓款。

資安部落格《Bleeping Computer》19 日接獲爆料，一名 General Bytes ATM 的租賃客戶遭到駭客零時差攻擊，自己的 ATM 裡頭的比特幣不翼而飛。

註：零時差攻擊（zero-day attack）又稱零日攻擊，指駭客利用原始程式碼尚未修補的漏洞進行攻擊。隨後，當廠商及開發者針對漏洞修補更新，那這漏洞就會稱為 N-day 漏洞。

根據 18 日時 General Bytes 發布的版本更新說明，此零時差漏洞從自家加密應用伺服器（Crypto Applicate Server,CAS）2020 年 12 月 8 日的版本就已存在，並說明：

攻擊者能透過 CAS 管理介面遠端進入 URL 創建管理員帳號網頁，這是首次安裝ATM 創建管理員帳號用的。

更新說明指出，駭客藉由掃描 TCP port 7777 或 433 進入 Digital Ocean 雲端託管伺服器漏洞，就能創建名為「gb」的預設管理權限帳號，可自由竄改 ATM 上預設的「買」、「賣」、「無效的交易地址」等錢包位置，等待交易者操作 ATM 傳入加密貨幣，即會轉帳到駭客錢包。

目前 General Bytes 已修補伺服器漏洞，尚未公布攻擊受害規模與金額。

General Bytes 曾被 Kraken 揪出漏洞

中心化交易所 Kraken 的安全部門曾在 2021 年 4 月 20 日指出 General Bytes 旗下 BATMtwo 機型存在多處軟硬體漏洞，當時伺服器管理介面也被指出有危險漏洞。但 General Bytes 當時指稱感謝 Kraken ，軟體漏洞皆在一個月內修復。

台灣有 18 台 General Bytes ATM 營運中

根據加密貨幣 ATM 索引服務 Coin ATM Radar 顯示，全球目前有 38,679 台加密貨幣 ATM 營運中，其中由 General Bytes 生產的自動櫃員機有 8,827 台，當下台北市、新北市、新竹市、台中市、高雄市共有 18 台租賃業主營運中。

《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為luc:，聯合新聞網獲授權轉載。》

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