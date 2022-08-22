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冷門卻強大！追蹤錢包、NFT交易…10個加密貨幣研究工具報你知

聯合新聞網／ 鏈新聞
（圖／鏈新聞提供）
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數據平台 Nansen、Dune Analytics、DefiLlama 等皆是加密貨幣投資者的常用工具，不過加密社群 Sergio Gallardo 分享了十個有點冷門，卻非常實用的研究工具。

以下內容編譯自 Sergio Gallardo 推特，詳細內容與討論請見原文連結

一、以太坊追蹤機器人

EtherDrop Bot 由數據監控機構 0xCheck 打造，類似於 Nansen 的交易警報。

這個監控機器人能讓用戶在 Telegram 上免費設定特定錢包、資金池，或任何 NFT 專案的交易警報。

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二、Discord 錢包追蹤器

Wallet Tracker Discord 由 slurp 打造，追蹤超過 500 個知名錢包，包括基金、交易所、協議財庫、創辦人及特定加密 KOL 地址。

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三、追蹤治理提案

Tally 可以實時追蹤各種 EVM 的任何鏈上治理提案，也是一個建立 DAO 的好工具。

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四、專案公告追蹤器

Apophenia’s Blog Scrapper 由 InternDAO 實習生打造，各大專案在平台、Blog 更新文章時，此機器人都會透過 Telegram 發送通知。

許多專案會先更新 Blog，之後再發佈推文，因此追蹤器更能早人一步。

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五、代幣解鎖

Token Unlocks 是我最愛用的代幣解鎖工具，他們的介面非常直觀，當你點擊一個專案，它也會提供許多相關的代幣經濟學資訊。

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六、訪問彭博終端

OpenBB Terminal 是一款投資研究程式，允許用戶在 Python 環境中免費訪問彭博終端機的許多功能。

更多細節：

七、MEV 和鏈上分析

EigenPhi 是我最愛的 MEV 工具之一，追蹤以太坊三明治攻擊、閃電貸，並識別各個網站上的惡意代幣。

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八、深入了解 MEV

Zeromev 會根據 MEV 對於用戶的危害程度進行分類，它區分了最具攻擊性的以及其它類型 MEV，並透過錢包、區塊轉化為可視化內容。

這是一個涵蓋 Zeromev 基礎操作的影片：

九、尋找 DeFi 收益

Coindix 追蹤了 27 個區塊鏈中的 10,000 多個機槍池，允許用戶依照協議、區塊鏈、收益類型或 TVL 進行篩選。

如下圖所示，它按照由高至低的 APY 排列，篩選出所有 TVL 高於 100 萬美元的穩定幣機槍池

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十、追蹤衍生品數據

Laevitas 是數據分析平台，可能是我最愛用於追蹤加密貨幣衍生品、資金費率的應用程式。

他們的介面有許多有趣數據，建議你去平台上到處逛逛。

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