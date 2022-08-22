冷門卻強大！追蹤錢包、NFT交易…10個加密貨幣研究工具報你知

數據平台 Nansen、Dune Analytics、DefiLlama 等皆是加密貨幣投資者的常用工具，不過加密社群 Sergio Gallardo 分享了十個有點冷門，卻非常實用的研究工具。

以下內容編譯自 Sergio Gallardo 推特，詳細內容與討論請見原文連結

一、以太坊追蹤機器人

EtherDrop Bot 由數據監控機構 0xCheck 打造，類似於 Nansen 的交易警報。

這個監控機器人能讓用戶在 Telegram 上免費設定特定錢包、資金池，或任何 NFT 專案的交易警報。

（圖／鏈新聞提供）

二、Discord 錢包追蹤器

Wallet Tracker Discord 由 slurp 打造，追蹤超過 500 個知名錢包，包括基金、交易所、協議財庫、創辦人及特定加密 KOL 地址。

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三、追蹤治理提案

Tally 可以實時追蹤各種 EVM 的任何鏈上治理提案，也是一個建立 DAO 的好工具。

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四、專案公告追蹤器

Apophenia’s Blog Scrapper 由 InternDAO 實習生打造，各大專案在平台、Blog 更新文章時，此機器人都會透過 Telegram 發送通知。

許多專案會先更新 Blog，之後再發佈推文，因此追蹤器更能早人一步。

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五、代幣解鎖

Token Unlocks 是我最愛用的代幣解鎖工具，他們的介面非常直觀，當你點擊一個專案，它也會提供許多相關的代幣經濟學資訊。

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六、訪問彭博終端

OpenBB Terminal 是一款投資研究程式，允許用戶在 Python 環境中免費訪問彭博終端機的許多功能。

更多細節：

A Bloomberg Terminal costs $24,000 per year.



It's the portal to all the world's financial data.



Unaffordable for 99% of us.



Reserved for the Wall Street elite to outfox the normal investor.



Until now: — PyQuant News (@pyquantnews) 2022年7月21日

七、MEV 和鏈上分析

EigenPhi 是我最愛的 MEV 工具之一，追蹤以太坊三明治攻擊、閃電貸，並識別各個網站上的惡意代幣。

（圖／鏈新聞提供）

八、深入了解 MEV

Zeromev 會根據 MEV 對於用戶的危害程度進行分類，它區分了最具攻擊性的以及其它類型 MEV，並透過錢包、區塊轉化為可視化內容。

這是一個涵蓋 Zeromev 基礎操作的影片：

九、尋找 DeFi 收益

Coindix 追蹤了 27 個區塊鏈中的 10,000 多個機槍池，允許用戶依照協議、區塊鏈、收益類型或 TVL 進行篩選。

如下圖所示，它按照由高至低的 APY 排列，篩選出所有 TVL 高於 100 萬美元的穩定幣機槍池

（圖／鏈新聞提供）

十、追蹤衍生品數據

Laevitas 是數據分析平台，可能是我最愛用於追蹤加密貨幣衍生品、資金費率的應用程式。

他們的介面有許多有趣數據，建議你去平台上到處逛逛。

（圖／鏈新聞提供）

《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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