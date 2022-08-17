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Podcast解讀區塊鏈／加密貨幣用途無限 他曝還能發行證券

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

曾經買過比特幣的人就知道，加密貨幣交易是全年無休而且不分國界，甚至可以提領出來放在個人錢包保管。和股票市場的運作方式有很大的不同。

但加密貨幣只是一種新型態的價值載體。就像以往的股票是印在紙上，後來變成數位訊號，而現在則有人嘗試將股票代幣化 —— 以區塊鏈發行證券。

這集 podcast 邀請目前擔任 Bitfinex Securities 負責人的江旭昇（Jesse Knutson）來聊聊，Blockstream 這家公司如何在哈薩克政府的允許下以全新的加密貨幣當成載體發行 Blockstream Mining Notes 這款證券，並上架到 Bitfinex Securities 供投資人買賣。

Jesse 雖然不是台灣人，但中文非常流利。在進入幣圈之前，他曾任職於巴克萊銀行（Barclays）以及麥格理投資集團（Macquarie）。錄完這集內容，讓我對證券型代幣發行（Security Token Offering，STO）這個主題有全新的想像。

這集內容包含：

．什麼是 Bitfinex Securities 平台？它和 Bitfinex 交易所有何不同？

．什麼是 STO？為什麼不看好 FTX 把 AAPL、TSLA 股票代幣化？

．Blockstream 的挖礦部門如何把比特幣挖礦算力包裝成可供投資的證券型代幣？

．為何選在哈薩克發行證券代幣？投資人如何參與？

．STO 對企業和政府來說，有哪些好處？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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