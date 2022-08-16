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區塊鏈也有護照！「Gitcoin Passport」靠蒐集這物 證明人與人「鏈」結

聯合新聞網／ 鏈新聞
（圖／鏈新聞提供）
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開源軟體募資平台 Gitcoin 宣布正在打造去中心化網路的公民通行證「Gitcoin Passport」，能使協議方在無需中介的情況下驗證用戶身份，而用戶可透過參與社群及 dApp 以獲取「印章」，幫助其區塊鏈上的聲譽發展。

Gitcoin Passport 介紹

「區塊鏈的許多新興應用像是 P2E 遊戲、二次方融資及鏈上投票，皆假設每個社群參與者是真誠行事。然而，由於區塊鏈上是允許使用假名的，如何在無需信任的環境中建立聲譽且不犧牲用戶隱私？」Gitcoin 說道。

為了解決此問題，Gitcoin 團隊目前正在開發一種去中心化的識別證「Gitcoin Passport」(Gitcoin 護照)，用戶可從各式的 web2 及 web3 身份驗證器中搜集「印章」(Stamp)，像是 Proof of Humanity、POAP 或 ENS 等。

這些印章皆是可驗證的憑證，在與 Passport 整合後，協議方無需依賴中介去驗證用戶身份，而是可使用自定義的演算法透過用戶持有的印章自行檢驗，並根據他們的需求對不同的印章進行加權。也就是說，能允許社群根據他們的需求創建可自定義的簽證。

比如說想要加入一個開發者社群需要有 Github 的印章，藝術家團體則是要求 Foundation 的印章。

「就像大學學位、支付的帳單及得獎紀錄能帶來實質的線下聲譽，我們認為透過參與社群及 dApp (利用區塊鏈追蹤) 來驗證線上身份，能幫助線上聲譽的發展。」 Gitcoin 說道。

透過去中心化識別證的建立，能有效防禦女巫攻擊，同時保護用戶的隱私。另外，Passport 的評分演算法及可驗證的憑證，允許 Gitcoin Grants 在不查看個人身份訊息的情況下檢查用戶的身份。

Gitcoin Passport 使用

目前 Gitcoin Passport 已經開放使用，在連結錢包後即可連結不同網站及協議以獲得印章，同時也開放協議方對此功能進行整合。

（圖／鏈新聞提供）
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